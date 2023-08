Dissabte comença el XIIIè Cicle de Música als Jardins al Museu Pau Casals

Així doncs, en el primer concert de l’edició d’enguany del cicle musical, rebrem a la formació musical del Trio Brisa el proper dissabte dia 12 d’agost de 19:30h a les 20:15h als jardins del museu.El Trio Brisa està format per Anna Maria Garcia (violí), Víctor Garcia (clarinet) i Sergi Garcia (violoncel), són tres germans apassionats de la música i excel·lents intèrprets que aprofitant l’avinentesa artística i professional es consoliden com a trio de cambra amb l’objectiu de portar la música cuinada dins de casa a la gent. La seva presentació en concert fou el juny del 2022 a la Biblioteca de Catalunya.Anna Maria i Sergi són graduada i estudiant de l’Escola Superior de Música de Catalunya respectivament, mentre que Víctor és graduat del Conservatori Superior de Música del Liceu. La seva formació inclou reconeguts noms del panorama musical mentre que pel que fa a la música de cambra compta amb noms com el Quartet Casals, el Shangai Quartet, Lorenzo Coppola, Kennedy Moretti i diferents membres de BandArt.Així doncs, Trio Brisa té preparat un repertori musical que no deixarà indiferent als seus espectadors:Joseph Haydn: Trio Hob.IV núm. 1 en Mib Major (Allegro, Arioso, Presto) Joseph Haydn: Trio Hob.IV núm. 2 en Mib Major (Andante, Vivace, Minuetto)