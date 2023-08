La Bisbal celebra la Festa Major fins el dimecres 16 d’agost

La Bisbal del Penedès celebrarà la Festa Major del dijous 10 al dimecres 16 d’agost. Tot i que els dies 4 i 5 es va celebrar un torneig de futbol sala de 24 hores i es va instal·lar un futbolí humà a l’escola, el gruix principal de la festa començarà aquest dijous 10 d’agost ambla inauguració de les exposicions de Festa Major al CMC (18h): 100 generacions de records escolars, L’arquitectura modernista al Camp de Tarragona i Fent la Festa. Les protagonistes de la Festa Major.

Tot seguit es farà la presentació i el sorteig de l’ordre d’actuacions de la Diada Castellera de la Mare de Déu d’Agost (19h) i més tard l’església acollirà el concert de Gralla amb So Nat (20h).

El divendres 11 d’agost, a les 19h, es farà la cercavila de Festa Major i a les 20:15h el Ball de Diables de la Bisbal farà el pregó. A les 21:30h hi haurà sopar a la fresca pels carrers del poble i música amb les xarangues Bandsonats i Som la Canya.

El dissabte 12 d’agost, a les 9h, hi haurà tir al plat al camp de tir “Cal Rutllat”. A les 18h, hi haurà escacs a la fresca a la plaça Sant Jordi. A les 21h es farà el correfoc amb els Diablons de la Bisbal i Diablons Mite'ls deCalafell. A partir de la mitjanit hi haurà Nit Jove a l’envelat amb els grups 31 FAM, WASA Corporation i els PD Jamaicat Sound System i Ràdio Esventada. Hi haurà Punt Lila a l’envelat.

El diumenge 13 d’agost, a les 9h hi haurà tir al plat amb la modalitat Foso Robot al camp de tir de “Cal Rutllat. A les 12h, es farà una tómbola solidària a la plaça de l’església A les 12:30h començarà la missa, cantada per la Coral Antistiana i amb ballada de sardanes a càrrec dels Dansaires del Penedès. A les 19h hi haurà actuació infantil amb el grup El Pot Petit i a les 21h el Sopar popular del Ball de Diables de la Bisbal del Penedès. A partir de la mitjanit l’envelat acollirà l’actuació del grup de tribut a Raffaella Carrà Hola Raffaella i del grup Ready To Rock. Hi haurà Punt Lila a l’envelat.

El dilluns 14 d’agost, a les 20h, la plaça de l’església serà l’escenari dels versots del Ball de Diables de la Bisbal del Penedès. A partir de les 22:30h, el ball de diables bisbalenc farà el tradicional correfoc i, a la mitjanit, l’envelat acollirà una nova Nit Jove amb La Fúmiga, La Traca i Dj Jan. Hi haurà Punt Lila a l’envelat.

El dimarts 15 d’agost, començarem la jornada amb la Xaranga Bandsonats a les 6h. A les 8h hi haurà matinades amb el Grup de Grallers i Tabalers de la Societat. A les 10h es farà la missa solemne de Festa Major en honor a la patrona, Santa Maria. La Coral Antistianacantarà la missa. A continuació es farà la cercavila i, a les 12h, es faran pilars de cortesia al davant de l’Ajuntament per, tot seguit, iniciar la tradicional diada castellera de la Mare de Déu d’Agost a la plaça Sant Jordi amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Els Bous.

A les 18h se celebrarà la 40a edició del Trofeu de futbol Josep Rovira al camp d’esports, organitzat des de la Joventut Bisbalenca FC.

A partir de les 20h hi haurà ball de tarda amb l’Orquestra Selvatana a l’envelat i, a les 23h, concert i ball de nit amb la Selvatana i DJ amb música remember dels anys 70, 80 i 90.

El dimecres 16 d’agost engegarem la darrera jornada de Festa Major amb la Gimkana Esventada, organitzada des del grup de joves Els Esventats.

A les 21h, hi haurà teatre còmic a l’envelat amb l’obra escrita i dirigida per Ramon Grau “Cunyades”.

A les 23h es farà el castell de focs de final de festa.