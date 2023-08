L’Arboç es mou aconsegueix una alta participació amb propostes esportives

La novena edició del programa esportiu “L’Arboç es mou!” ha finalitzat amb una alta xifra de participants, més de 150 persones que han pres part en almenys alguna de les diferents activitats esportives programades per l’Ajuntament durant el passat mes de juliol. Des de l’Ajuntament es fa una valoració molt positiva, més enllà de les xifres de participants, per la predisposició i les ganes dels arbocencs i arbocenques de gaudir de l’esport i fer salut.

Aquesta edició ha presentat moltes novetats que han tingut una bona acceptació esgotant-se les places ràpidament, com ha estat l’activitat d’Iniciació al patinatge dels dimarts i divendres, i el Tai xi dels dijous al matí. En general, gairebé totes les porpostes esportives han tingut molt d’èxit. Cal felicitar Elisabeth Cuevas, monitora de zumba per aconseguir un èxit de participació amb més de 50 persones apuntades entre el Zumba infantil i zumba d'adults. Igual que la Laura Julià Sevé i el seu taller de nutrició que va esgotar totes les places ofertades.

L’Ajuntament vol agrair al Club de Tir amb Arc per la seva inestimable col.laboració amb al seu president Josep Pérez i Vicenç Carretero al capdavent. també es vol fer un agraïment al Bàsquet l'Arboç i Club Futbol Base l'Arboç per la seva col.laboració i la recuperació d’activitats esportives que feia uns anys que no s'havien fet.

“L’Arboç es Mou” és un programa ideat, organitzat i finançat per l’Ajuntament de l’Arboç. El consistori arbocenc mostra la seva satisfacció per l’èxit assolit en totes les activitats, i agraeix a tots els participants les ganes i el compromís mostrat amb la pràctica de l’esport, la vida saludable i la solidaritat.