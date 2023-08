Comencen les obres de millora del pati de l’escola centenària de la Bisbal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, ha engegatLa Junta de Govern d’aquest dilluns 7 d’agost ha aprovat el contracte menor amb Solé Xic per 41.050,56€ (IVA inclòs) per dur a terme les obres de millora, que consistiran en· Treure els arbres que aixequen el paviment del pati de l’escola.· Retirar el paviment en mal estat de conservació.· Pavimentar amb formigó tota la superfície del pati, deixant un desnivell descendent des de l’extrem interior de la pista esportiva fins als embornals per a la recollida d’aigua en dies de pluja.-Renovar la pavimentació a l’entrada del pati.· Repicar i aplicar arrebossat en dues parets on, properament, s’hi faran pintures murals.· Marcar el pati amb les línies de la pista de futbol i de bàsquet.El pressupost del 2023 té contemplada una partida per tirar endavant aquesta millora i, aquest estiu, els serveis tècnics de l’Ajuntament han elaborat una memòria tècnica valorada per poder tramitar la contractació de les obres. L’objectiu principal de les obres és millorar la recollida d’aigües pluvials, ja que l’embornal actual és insuficient; i resoldre el problema de l’aixecament del paviment provocat pels arbres.així les obres no afectaran l’inici del nou curs. Tant el director com l’equip directiu de l’escola Ull de Vent han estat informats sobre l’execució d’aquestes obres de millora.