Aquest proper dimecres 9 d'agost segueix el cicle Música a la Vila, després de l'exitós inici amb el grup Tradifusió i una plaça del Tívoli plena de gom a gom.

La formació Sedaç serà l'encarregada de protagonitzar el segon concert del cicle. Coincidint enguany amb el 30è aniversari de la seva primera actuació, els germans Martorell han decidit embarcar-se en una nova aventura musical amb un format per experimentats músics de diferents disciplines com el folk, el rock i el jazz, els quals passen plegats el “sedaç” a temes tradicionals i d’autor per oferir ballades "ben vitenques”, de ball de bot i concerts d’arrel tradicional.

La primera actuació com a Germans Martorell va ser al Monestir de la Real, un indret emblemàtic i molt vinculat a la lluita social del grup Al-Mayurqa i del seu creador, l'enyorat Toni Roig. Des d'aleshores no han deixat de participar, junts o per separat, en tota mena de projectes vinculats a la música popular mallorquina i dels Països Catalans, i també com a duo.

La formació Sedaç la componen també Joan Florit 'Bessó' (flautes, xeremies, flabiol i tamborino), Miquel Jaume (baix elèctric), Miquel Femenies (bateria) i Guillem (guitarra elèctrica).

El cicle Música a la Vila és gratuït i totes les sessions són a les 22 h, a la plaça del Tívoli.