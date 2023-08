Article de Jaume Casañas: «El port de Sant Salvador i el Baix Penedès»

Divendres es va presentar el darrer llibre del Joan Santacana i l’Àngels Santacana sobre la història del Port de Sant Salvador, un llibre magnífic.

Tot i ser historiadors els autors, aquest llibre és un llibre geogràfic, un excel·lent llibre que parla d’un territori i de com es defineix relacionalment. Geografia física, geografia humana i geografia política.

Els autors proposen una hipòtesi molt interessant que donaria, i hauria de donar, per una altra publicació. El port de Sant Salvador fa ser l’element definidor de la comarca del Baix Penedès.

Que és una comarca? Com es van fer les comarques? Qui les va fer? Per a que les van fer?, són preguntes simples de fer i complexes a respondre.

El port no estic seguir que definís la comarca del Baix Penedès, però el que si va fer, es definir una capital d’un territori. Podem definir aquest territori com a comarca, natural? Segurament si. Però aquesta comarca natural no coincideix amb el Baix Penedès, va més enllà.

La comarca natural del Vendrell, i això ja ho defensava en Pau Vila, corresponia en la seva totalitat al Partit Judicial del Vendrell. Els partits judicials eren les subdivisions de les províncies, i tot i el prejudicis espanyolistes, respectaven en alguns casos, molt millor que les comarques catalanes, el concepte de comarca natural.

Ens hauríem de preguntar per què el Baix Penedès és el resultat, retallat, de la comarca natural que definia el port de Sant Salvador.

En Pau Vila va fer una pregunta als polítics que li van encarregar definir les comarques al 1936. Els hi va dir per a que volien que fossin aquests unitats territorials, ningú va contestar.

A la ponència, tot i les figures il·lustrades que hi havia, com en Rovira i Virgili, va ser una batalla de campanar. Rovira defensava Tarragona i en Josep Iglesias, Reus. No volien compartir comarca, ni tan sols Vegueria, tenint només 5 km de distància entre elles.

Resultat?, es van inventar una comarca, el Tarragonès, on hi van afegir quasi la meitat del partit judicial del Vendrell perquè tingués consistència territorial.

El que els homes i l’economia van definir com a comarca natural del Vendrell, la politiqueta ho va desmuntar. Els que avui defensen el Baix Gaià, no deien de ser romàntics que encara rescaten unes lògiques territorials que va definir el Port de Sant Salvador.