Arriben els concerts de Nits de Glòria Cunit 2023

Un any més els concerts de Nits de Glòria oferiran el 11, 12, 18, 19 agost de 2023, un seguit d’actuacions musicals nocturnes a la plaça de Jaume Vidal a les 22:30 hores.

Aquest any podrem gaudir de les següents actuacions:

Divendres 11 d’agost: White Line Fever – revival 14 agost 2018 (Country Rock)

White Line Fever és una de les bandes de country-rock music més veterana de casa nostra. La seva qualitat musical els ha portat a actuar en els festivals més importants. El seu repertori es basa en clàssics d’Alan Jackson, Garth Brooks, Brooks and Dunn, que combinen amb temes clàssics de Kenny Rogers, Creedence C.R. i algun tema d’Elvis Presley. Els músics de la banda han col·laborat amb infinitat d’artistes com Sleepy Labeef, Nina, Van Horne, Dyango, Sergio Makaroff, Big Mama, Quico Pi de la Serra, entre d’altres.

Kike Méndez: veu i guitarra acústica. Miguel Talavera: guitarra i veus. Jorge Carrasco: baix i veus. Miguel Ballester: bateria.

Dissabte 12 d’agost: Los Boozon Dukes (Criollo Gospel)

Banda multinacional amb músics de diferents països instal·lats a Barcelona que proposen un concert diferent ple de matisos com a conseqüència de les diferents cultures i influències musicals. Especialitzats en antigues cançons criollofranceses de Nova Orleans, Haiti, Martinica dels anys 30’s 40’s que interpreten principalment en francès “criollo” amb variants afro-caribenyes, el resultat és una música que connecta ràpidament amb el públic.

Paul Sessions (USA): trompeta veu; Emma Gawlinski (UK): saxo, flauta travessera, veu; Elías Badad (IT): guitarra resonator; Enrique Mendonça (BR): tuba veu; Quico Hernández (SP): Washboard-bombo; Tobi Till (GER): trombó ukelele.

Divendres 18 d’agost: Telva Rojas – Revival: actuació el 15 d’agost de 2017 – Son cubà

Cantant cubana que viu entre Cuba i Barcelona, destaca per la seva força interpretativa havent compartit escenari amb els músics més importants de Cuba. Així ha col·laborat amb Moncho, Quilapayún i la Big Latin O. Acompanyada de l’orquestra cubana Lo Promiscuo del Son ens presenta un repertori que barreja temes de la música caribenya amb temes d’actualitat de la música llatina de ball, combinant diferents ritmes com guaracha, cumbia, merengue, cha-cha-cha, bolero, etc.

Telva Rojas: veu. Félix Ramos: piano. Guelmy Vázquez: contrabaix. Luisito: congues.

Dissabte 19 d’agost: Jazz Care All Stars – Tribut a Louis Amstrong

Creada l’any 2014 pel pianista Alain Guiu, reuneix els 6 músics més ben qualificats per a fer reviure en directe la música de l’orquestra que el Rei del Jazz, Louis Armstrong, va dirigir des de finals de la dècada de 1940 fins a la seva desaparició el 1971. Una excel·lent reproducció del so de la banda autèntica de Louis Armstrong.

Ricard Gili: trompeta i veu. Oriol Romaní: clarinet. Dani Alonso: trombó i veu. Alain Guiu: piano. Queralt Camps: contrabaix. Pau Bombardó: bateria.

Les normes a seguir a fi de regular l’accés al recinte són:

No estarà permès l’entrada d’animals llevat de gossos pigall.

No està permès l’entrada a menors sense acompanyament dels seus tutors.

Prohibit fumar dins del recinte.

No es podrà accedir un cop iniciat el concert, exceptuant quan ho permeti l’afo­rament sense que això destorbi a l’artista.

No es podrà accedir quan l’aforament estigui complert.

Prohibit entrar amb menjar i begudes amb envàs de vidre.

No hi haurà servei de bar.

Es recomana arribar al concert amb suficient antelació.