Article de Jaume Casañas: «IDIADA i Baix Penedès»

Aquesta setmana s’ha fet públic que la Generalitat de Catalunya impulsarà un Pla Director Urbanístic per desenvolupar un Centre d’Innovació del Vehicle Autònom i Connectat al Penedès.

Aquest Centre d’Innovació s’implantarà en els terrenys que fa anys es volien dedicar al desenvolupament del CIM Penedès, i desprès LOGIS Penedès, al voltant de L’Arboç i Banyeres del Penedès.

És una gran notícia que el territori esperava des de fa uns quants anys. Va ser al començament del 2017, quan des del Consell Comarcal del Baix Penedès, liderat, aleshores, per l’Eva Serramià, va començar a teixir una estratègia comarcal amb la voluntat de que el Baix Penedès és guanyés un futur basat en la competitivitat, la qualitat tecnològica i el valor afegit.

Des del Consell Comarcal del Baix Penedès es van tenir reunions amb CIMALSA, titular dels terrenys, el Departament de Territori, el Departament d’Empresa, i la pròpia IDIADA.

IDIADA és un projecte d’èxit, i al 2017, i actualment estem igual, les instal·lacions s’han fet petites, i es necessita una ampliació, no només per garantir el funcionament i el creixement de l’empresa, sinó la seva pròpia localització a la nostra comarca.

Per això calia l’esforç de trobar la formula per garantir el futur de IDIADA al Baix Penedès, i per això la feina que va començar el Consell Comarcal era important i ha estat decisiva.

Un èxit del territori, de la comarca i tots els alcaldes i alcaldesses, que defensant que el Baix Penedès Existeix, han aconseguit una cosa molt important, garantir el futur de la comarca i dels seus habitants.

Des del territori, des de les administracions locals, continuarem treballant, amb un criteri imprescindible per garantir els èxits de futur, unitat d’acció, i posar el territori, la comarca, per davant de qualsevol interès polític o partidista.

L’èxit del Pla Director Urbanístic per desenvolupar un Centre d’Innovació del Vehicle Autònom i Connectat al Penedès, és un èxit de tots i totes, seguim.