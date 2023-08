Festa Major de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders

Són les mateixes dates que habitualment els veïns ho celebraven, quan la Colònia Ferroviària bullia de vida.Ara mateix són uns actes senzills, amb voluntat de mantenir la relació entre els actuals habitants de la Colònia i tots aquells que treballen per preservar-la. I també per tots el qui vulguin conèixer la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders.Divendres, 4, a la tarda hi ha una caminada comentada per l’antiga via vella.Dissabte, 5, els actes comencen a les 11 del matí amb una visita guiada, oberta a tothom, per la Colònia Ferroviària, seguit del repic de la campana de la capella i visita a l’espai expositiu ferroviari. Al vespre sopar de germanor i projecció dels documentals sobre la Colònia Ferroviària.Diumenge, 6, missa dedicada als veïns de la Colònia, partit de futbol i concurs de truites. Tots els actes volen promoure la relació, el coneixement i l’activitat social.