Calafell posa en marxa la creació d’una residència per a persones grans i per a persones amb discapacitat intel·lectual

L’Ajuntament de Calafell ja ha posat en marxa la creació d’una residència per a persones grans a la Masia de la Sínia, equipament que també tindrà una part dedicada a persones amb discapacitat intel·lectual. La junta de govern local ha aprovat la cessió dels espais necessaris al recinte de la masia, on ja s’hi ubica un centre de dia. Ambdós equipaments estaran connectats i compartiran serveis.

El pressupost d’aquesta actuació serà un dels més importants que s’hagi fet mai a Calafell. Seran 13 milions d’euros, que es finançaran per diverses vies. D’una banda, els fons europeus Next Generation hi aportaran 5 milions. La Generalitat en posarà uns 4 milions. Finalment, la Fundació Santa Teresa hi invertirà 4,3 milions.

Aquesta fundació, que ja gestiona el centre de dia, rebrà una concessió per a la residència de 50 anys, prorrogables 25 més. Dins d’aquest acord, l’Ajuntament serà titular directe del 5% de les places.

La capacitat de la residència serà de 120 places. L’obra es farà en dues fases, que inclouran 60 places cadascuna. Una singularitat del projecte és que fomentarà l’autonomia de les persones que hi resideixin. En aquest sentit, hi haurà petits apartaments per a persones grans que es valen per elles mateixes, però que necessiten cures o atenció d’especialistes.

En aquest sentit, una altra de les grans novetats: el centre també acollirà persones amb discapacitat intel·lectual: seran persones que poden viure soles, amb una mínima supervisió, la qual cosa redunda en la seva autonomia i qualitat de vida.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, destaca: “Tenir una residència pública per a persones grans és una demanda històrica al nostre municipi. Des de fa dècades que es reclama un equipament així. Ens n’hem d’alegrar per aconseguir-ho i, a la vegada, retre homenatge a moltes persones que hi han lluitat, part de las quals no ho podran veure”.

Ferré afegeix: “És molt important que una part de la residència estigui reservada a persones amb discapacitats intel·lectuals. Serà una fórmula importantíssima per a fer de Calafell un municipi inclusiu i amb qualitat de vida per a tothom”.