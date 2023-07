La C-32 entre Cubelles i el Vendrell quadruplica el trànsit des que els desplaçaments interns són gratuïts

El trànsit a la C-32 sud entre Cubelles (Garraf) i el Vendrell (Baix Penedès) ha passat de 700 vehicles diaris a 2.700 des que va entrar en vigor la gratuïtat per als desplaçaments interns, segons les dades a què ha tingut accés l’ACN. És el balanç dels primers tres mesos, entre març i maig. El Departament de Territori valora “molt positivament” la mesura a la rebatejada com a Ronda Penedès, “on s’ha assolit l’objectiu d’absorbir vehicles de la C-31”. Els alcaldes, des del pacte del Penedès Marítim, se sumen a aquesta bona valoració però avisen que no en tenen prou. Insisteixen que la C-31 travessa Cubelles, Cunit i Calafell “de forma caòtica” i demanen ampliar les bonificacions a l’autopista “per a què veritablement actuï com una ronda”.

Si bé la mitjana del trànsit diari a la Ronda Penedès és de 2.700 vehicles, és els dies laborables quan hi ha més desplaçaments al tram entre Cubelles i el Vendrell. Segons els registres facilitats pel Departament de Territori a l’ACN, entre dilluns hi divendres hi passen 3.100 vehicles, mentre els caps de setmana en són 1.750 diaris.

“Les dades demostren que hi ha hagut una molt bona acceptació”, destaca el secretari de Mobilitat i Infraestructures”, Marc Sanglas. Admet que la previsió inicial era “arribar una mica més amunt” i fregar els 5.000 vehicles de mitjana, però precisa que instaurar la gratuïtat a través dels sistemes Teletac i l’app Awai “són mesures que a vegades necessiten temps per a què els usuaris les coneguin”. “Segurament les dades seguiran creixent els propers mesos”, augura.

Al seu torn, els alcaldes celebren que hi hagi 2.000 vehicles que han abandonat la C-31 a partir de Cunit “però la satisfacció no és del 100%”. El portaveu del pacte del Penedès Marítim -que agrupa ajuntaments, agents econòmics i socials-, Jaume Casañas, insisteix que l’objectiu és “que la Ronda Penedès sigui gratuïta per a tothom, i no només per als usuaris de determinades eines tecnològiques”.

“Volem que s’alliberi l’autopista perquè la C-31 és un caos”, afegeix, ja que assegura que “transvasar 2.000 vehicles a l’autopista es nota poc s’estima que hi ha 22.000 cotxes que passen per la C-31”. Casañas, que és primer tinent d’alcalde de Cunit, apunta que aquesta carretera “és pràcticament un carrer entre Cubelles i el Vendrell” i assegura que el Departament de Territori es va “comprometre” a alliberar l’autopista per als desplaçaments d’anada i tornada fets per la C-32 en tot aquest tram.

La gratuïtat de Cubelles cap al nord, “en estudi”

Casañas insisteix que, com a mínim, s’alliberi l’accés a Cubelles en direcció nord, de manera que la circulació per tot el Garraf estigui en igualtat de condicions que els desplaçaments interns al Baix Penedès. Sobre aquesta qüestió, el Departament es mostra obert a “estudiar-ho” i sosté que estan buscant “mesures factibles” per “aminorar les dificultats que suposen els peatges per a la mobilitat obligada”.

Bonificar els desplaçaments interns al Garraf és un primer pas per arribar a la gran aspiració final que tenen els alcaldes i agents econòmics i socials: la gratuïtat dels peatges troncals de Cubelles i Vallcarca-Túnels del Garraf per als viatges d’anada i tornada fets en menys de 24 hores. Inisiteixen que hi ha molts treballadors i estudiants que obligatòriament han de passar pels túnels “perquè la carretera de les costes de la C-31 no és una alternativa viable ni segura”.

“Els ciutadans del Garraf i el Baix Penedès només demanen igualtat de condicions que els residents d’altres comarques, com els que viuen al Berguedà i tenen bonificat el Túnel del Cadí”, recalca. “No volem ser ciutadans de segona, i el Govern ha de tenir consciència de les necessitats del nostre territori, que ara mateix té l’autopista més cara de Catalunya”, assevera Casañas. El pacte del Penedès Marítim estima que garantir la gatuïtat dels peatges troncals de la C-32 per als viatges recurrents requereix una inversió de 15 milions d’euros per part de la Generalitat.

El Departament de Territori, però, ho rebat. Sanglas puntualitza que actualment el Govern ja destina 15 milions a bonificar els viatges d’anada i tornada, que ara tenen un 50% de descompte a Vallcarca i del 70% a Cubelles. En el cas de la primera barrera, el Departament assegura que, des del març, el nombre de vehicles registrats que fan ús dels descomptes ha passat de 6.600 a 7.500.

Sanglas lamenta que la xifra dels 15 milions “se l’ha inventat algú que vol jugar electoralment amb els diners” i avisa que, si s’apliqués la gratuïtat per als viatges recurrents “caldrien molts més recursos perquè el trànsit s’incrementaria substancialment”. “Des del Departament impulsem mesures que ajudin en el dia a dia dels conductors, i estem estudiant les diferents casuístiques per anar millorant, però la gratuïtat no la podem plantejar”, sentencia.

Des del Penedès Maríitim, Casañas convida Sanglas a fer públics els imports concretes per saber què costaria a la Generalitat assumit el 100% de bonificació per als viatges recurrents: “Que aportin les dades i que la gent sàpiga què costa”. “No pot ser que hi hagi autopistes gratis, altres a l’ombra i que nosaltres haguem de passar per l’aro del pagament”, etziba, tot acusant el Departament d’estar “enganyant” la ciutadania.

Casañas avisa que els agents polítics, econòmics i socials de la C-32 sud “no defalliran” i properament reprendran les mobilitzacions per exigir resposta a les seves reclamacions –l’última manifestació es va desconvocar a l’espera que el Departament impulsés un estudi per valorar les bonificacions-. En paral·lel, Sanglas garanteix que a la tardor promouran una nova trobada de la Taula de la Mobilitat del Penedès per avaluar l’evolució de les mesures actuals i intentar trobar nous punts d’entesa entre el Govern, el Garraf i el Baix Penedès.