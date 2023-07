Tradifusió dona el tret d'inici a l'edició 34 del Música a la Vila

La programació iniciarà aquest proper dimecres dia 2 d'agost amb Tradifusió, un projecte musical liderat per David Valera, creat al 2021, amb el propòsit primordial de difondre la música tradicional fusionada amb el flamenc.



El seu repertori està format principalment per cançons tradicionals del País Valencià, acompanyades amb d’altres de la península ibèrica, amb reharmonitzacions més modernes, que acostumen a ser diferents de les melodies del gènere de la música tradicional, i amb la dolçaina com a eix vertebrador de la instrumentació, amb un punt de vista més contemporani, jugant amb la tradició i la nova creació.

Un dels principals objectius de Tradifusió és recuperar, mantenir i difondre la música tradicional perquè la gent la pugui conèixer i valorar-la a partir d’una instrumentació atípica on destaquen, entre d’altres, la dolçaina, la guitarra flamenca, l’acordió diatònic, l’arpa antiga, el clarinet baix o la veu.

Entre els referents musicals s'hi troba Eliseo Parra, Kepa Junkera, Marcel Casellas, Miquel Gil, Carlos Núñez, o grups com Coetus, La Cobla dels Sons Essencials, Pep Gimeno “Botifarra”, Xiromita Trad Project, Criatures, Aires del Montseny, Flamencianes, Urbàlia Rurana, La Musgaña o Al Tall.