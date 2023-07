El millor de l'havanera torna a Calafell, en la 18a Cantada de la Costa Daurada

Els grups més rellevants del món de l’havanera es tornaran a trobar a Calafell el cap de setmana vinent, dies 4 i 5 d’agost, amb motiu de la celebració de la divuitena edició de la Cantada de la Costa Daurada. Aquesta trobada és ja una cita imprescindible del gènere i la més important del sud de Catalunya, a més de l’única que té la singularitat de celebrar-se en dues jornades consecutives.

També és coneguda per ser oberta a altres gèneres musicals, integrats en l’anomenada “cançó de taverna”, que va més enllà de l’havanera tradicional. I per donar veu a les dones intèrprets.

Les actuacions es faran a la sorra de la platja, a tocar del monument al Pescador (Passeig Marítim, entre els carrers Mallorca i Carme). Començaran a les 22.30 hores i l’entrada és gratuïta. L’organització instal·larà 2.000 cadires per poder seguir les actuacions i l’accés s’obrirà a les 19 hores.

A més, la Cantada podrà seguir-se en directe per la Xarxa de Televisions Locals.

Els grups que actuaran divendres, dia 4, són:

Port Bo

Neus Mar

Barca de Mitjana



I dissabte, dia 5, seran:

Arjau

Americanus

Els Cremats

Una de les novetats d’aquesta edició és que el grup Arjau hi presentarà el seu darrer treball, “Gaudint Bastons”. És un projecte per interpretar, amb acompanyament de piano, cançons de Josep Bastons, un dels autors més prolífics del gènere. Bastons és el compositor de partitures tan populars com “Mariner de Terra Endins”, “Lola la Tavernera” o “Tamariu”. També ha escrit el tema “Calafell, Calafell”.

La Cantada és organitzada per l'Ajuntament de Calafell, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la col·laboració del Bot Salvavides de Calafell.