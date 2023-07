Tornen els Maridatges al Museu Pau Casals de Sant Salvador

Uns tasts especials creats per l’ocasió, de la mà dels xefs del Vell Papiol, Lo Mam, Ull de Llebre, Petit Bistrô, l’Obrador i el forn artesà Cal Badejo, maridats amb vins i caves dels cellers Augustus, Jane ventura, Mas Perdut, Sicus, Can Marles, l’Apical i Entre Vinyes.Els maridatges d’enguany tindran lloc als jardins als jardins de la Vil·la Casals, un indret únic, fresc i acollidor que embolcalla l’activitat com aquesta es mereix, en una ubicació perfecte davant del Mar Mediterrani, durant la posta de sol. Després de l’èxit de les edicions passades, volem continuar oferint aquest espai de calma, tranquil·litat i exquisidesa gastronòmica.de 20 a 21:30h. i tenen un cost de 40 euros per persona. Aforament limitat de 50 places, i per assistir-hi cal comprar entrades anticipades a la,pàgina web del Museu Pau Casals de Sant Salvador.