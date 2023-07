El Consell Comarcal es posa en marxa amb el nou govern

El nou Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb la presidència de Ramon Ferré al capdavant ha fet públic avui la composició del nou cartipàs comarcal per al mandat 2023 - 2027 mitjançant un Decret de Presidència.

El Consell Comarcal del Baix Penedès seguirà posant èmfasi en la gestió de serveis, tan a les persones com als ajuntaments. Amb aquest objectiu s’estructurarà amb quatre vicepresidències amb una clara vocació de servei intern i extern. Aquests són:

- Baltasar Santos Fernández, vicepresident primer

- David Pulido González, vicepresident segon

- Christian Martínez Rodríguez, vicepresident tercer

- Ingrid Salas Batet, vicepresidenta quarta

Pel que fa al cartipàs queda de la següent manera:

- Carlos Padilla Alengry

Conseller delegat de Govern Obert

- Alfons Ribas Pérez

Conseller delegat de Comunicació institucional

- David Pulido González

Conseller delegat d'Hisenda i Qualitat de Serveis

- Baltasar Santos Fernández

Conseller delegat de Règim Intern

- Joan Miró Andreu

Conseller delegat de Consum

- Núria Güell del Campo

Consellera delegada d’Ensenyament

- Christian Martínez Rodríguez

Conseller delegat de Serveis Socials

- Francisco Rocha Hernández

Conseller delegat del Servei Especialitzat d’Atenció a la Gent Gran

- Marifé Merchán Bordallo

Consellera delegada d'Habitatge

- Francisco Javier Gutiérrez Duran

Conseller delegat de Residus Sòlids Urbans i de l’Òrgan Tècnic Ambiental

- Romina Puig Altimira

Consellera delegada de Sanejament i Prevenció d’Incendis Forestals

- Jordi Marlès Ribas

Conseller delegat de Qualitat de Vida Animal

- Miguel Angel Perín Tienda

Conseller delegat d'Ocupació

- José Manuel Cabada Juez

Conseller delegat de Mobilitat

- José Maria Roldán Lirola

Conseller delegat de Promoció Econòmica i Empresa

- Magí Pie Galofré

Conseller delegat de Turisme

- Josep Ràfols Vilanova

Conseller delegat de Cultura

- Marc Palau Morgades

Conseller delegat de Joventut

- Ingrid Salas Batet

Consellera delegada d’Esport

- Agnès Ferré Cañellas

Consellera delegada de Suport a la Gestió Municipal

El President Ramon Ferré ha anunciat també que ja s’està treballant per fer realitat la nova Seu del Consell Comarcal del Baix Penedès que unificarà tots els serveis i treballadors en un mateix espai. Per això ja s’està parlant amb l’Ajuntament del Vendrell per tal que cedeixi uns terrenys que permetin la construcció del nou edifici durant aquest mandat. Cal recordar que actualment el Consell Comarcal compta amb més d’un centenar de treballadors repartits en diferents espais, la majoria de lloguer, i que sovint no ofereixen les millors condicions per treballar i oferir un bon servei.