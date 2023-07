Article de Miquel Casellas: Mode Festa Major

Aquesta és la setmana que una part del Vendrell està en mode Festa Major.. Uns pocs, si ho mirem en relació amb la resta de la població ho viuen en plena intensitat. Són aquests que formen part de tres o quatre associacions i a mesura que avança la festa van canviant d’indumentària per anar participant en els diferents actes. Comences el dia de Pastoret, després a plaça et converteixes en un diable banyut i per acabar fas de dosos en un 4 de vuit dels del Vendrell. A la tarda potser vas a cantar amb el Cor Orfeó Parroquial per acabar de justificar la jornada.

Jo calculo que hi ha unes 500 persones que formen part d’aquest grup que el primer que fa quan li donen les vacances laborals es demanar festa durant tota la setmana per gaudir al màxim d’aquestes dates que ho porten a la sang des de ben petits amb les seves famílies. Després n’hi ha uns quants més que formen part d’alguna entitat, però no pateixen aquest acumulació de festa. Aquests també n’hi ha uns quants, però sense la intensitat dels primers.

La gran majoria del Vendrell veu la festa major com un seguit d’actes que segons el seu interès hi prendrà part o passarà de llarg.

Uns altres interpreten la festa major com dos dies ideals per tocar el dos del municipi i amb tres dies més tenim una setmaneta de 7 dies per estar lluny de l’ombra del campanar del Tobies que ho controla tot i més. Aquests per la festa major d’aquí estan gauudint d’altres propostes.

La festa major del Vendrell hauria de ser de tot el municipi amb algun acte arreu de tot el terme municipal en un moment o altre. No cal que facin sardanes a la Germans Trillas sinó els dansaires podrien caure fulminats per la xixarra que cau en aquesta nova plaça remodelada. La festa major del Vendrell és realment la festa major del nucli antic del Vendrell amb alguna excepció al barri del Tancat a tocar a la part història de la vila, res més. Els de la Muntanyeta ja h tenen que mirar des de l’àtic o apropar-se al centre.

Doncs en aquest espai petit és on celebrem un any més la festa major del Vendrell. Uns actes que arriben després de la setmana de festes als barris que és on es viu la festa real de la vila amb el pa beneït , sopars als carrers i mil històries que fan pinya per aconseguir que la cosa tiri endavant.

Després del Vendrell ve la de Sant Vicenç que és una festa major amb els de sempre que tanca una mica els actes oficials a l’interior del municipi. Després tenim els barris marítims que estaran de festa un meset més amb gairebé tots els actes de sempre que fa anys que es repeteixen matemàticament i qui vol ja s’ho sap de memòria.

Abans ens vindrà el mes d’agost en què poca cosa hi ha pel Vendrell i si volem alguna cosa doncs aprofitar els actes de les festes de les platges o fer ruta per la comarca per acabar amb la de Vilafranca del Penedès per tornar a la rutina.

Al Vendrell viu la festa la gent que viu al nucli antic i una mica més, de la resta molts ni s’enterarien sinó fos pel castell de focs i altres sons estridents que s’escapen d’aquesta part.

Doncs res, a viure aquests 5.760 minuts de Festa Major, cadascú de la manera que més li sigui propícia. Ens posem en mode “Festa major” després ja vindrà la rutina, l’agost mandrós, però ara toca música, pólvora i molts moments per compartir amb la gent que ho viu d’una manera o d’una altra. Molt bona festa major. Gràcies a tothom.