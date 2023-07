La Bisbal activa un servei per buscar i trobar animals perduts

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha activat el servei Helppet, un web que permet als usuarisque hagin estat perduts al municipi. L’objectiu de la Regidoria de Benestar Animal és poder retornar el màxim d’animals a les seves famílies, en temps rècord, abans que siguin traslladats al CAAD Penedès. Així, cada vegada que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès trobi un animal perdut, penjarà la seva fotografia i les seves dades -espècie, sexe, color, característiques, etc.- al portal Helppet perquè els usuaris que cerquen el seu animal de companyia al municipi, tinguin més garanties de trobar-lo.El portal Helppet permet als usuarisNo obstant això, el portal permet fer cerques per zones i, per tant, poden ampliar-se les cerques a altres municipis i províncies i es poden cercar animals tant per “trobat” -per si trobem la família que busca l’animal al portal- com per “perdut” -per trobar l’animal al web.El regidor de Benestar Animal, Dani Caballero, ha explicat que “el nostre o objectiu principal és que els animals puguin tornar com més aviat millor amb les seves famílies. Som conscients que els animals domèstics són una part més de la família i una pèrdua d’aquest tipus suposa un gran patiment. Si adherint-nos a aquest web podem fer que els animals puguin retornar a les seves famílies amb més garanties i amb temps rècord, estarem complint el nostre objectiu”. Caballero ha explicat també que “la Bisbal del Penedès és el primer municipi de la comarca que s’ha donat d’alta en aquest servei. Des d’aquí animo els altres municipis de la comarca a adherir-s’hi. Com més municipis siguem al portal web, més garanties tindrem de poder trobar els animals perduts de la zona, reunint el màxim possible de mascotes trobades i perdudes en un únic portal”.Helppet també ofereix la possibilitat de descarregar una aplicació per a telèfons intel·ligents, tant per a Android com per a iOS, per tenir un accés directe al web només prement un botó. D’altra banda, el web també compta amb altres funcionalitats, com ara l’opció de buscar animals per apadrinar-los o adoptar-los o un bloc amb consells per tenir cura dels animals de companyia i recomanacions veterinàries.