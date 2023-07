El Museu Pau Casals acull de nou el concert solidari de l’Orquestra Simfònica Vozes

una entitat músico social dedicada al rescat pedagògic, ocupacional i ètic de la infància i la joventut mitjançant la instrucció i la pràctica col·lectiva de la música (coral i instrumental).Nascuda l’any 2004, l’entitat treballa per a la integració i la cohesió de nens, nenes i adolescents en contextos desafavorits i en entorns en risc o situació d’exclusió social de Barcelona, creant grans cors i orquestres simfòniques i formacions musicals diverses. Actualment, Vozes compta amb més de 700 persones beneficiàries, que hi troben una porta d’acollida i d’integració, d’intercanvi i cooperació i valors que incideixen en l la seva transformació personal així com també del seu entorn familiar.Al llarg de tots aquests anys, Vozes ha ofert més de 1.200 concerts en places, carrers, Biblioteques i Centres Cívics dels barris de la capital catalana, especialment Nou Barris. Però des de l’entorn perifèric, també ha portat la seva música i cultura als principals escenaris de la ciutat, com el Liceu, l’Auditori o el Palau de la Música. En reconeixement a la seva tasca el projecte ha rebut recentment la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya.El programa musical inclourà diferents formacions orquestrals amb més de 70 joves interpretant obres de Schubert, J.S.Bach, Beethoven, Rimsky Korsakov, Tchaikovski, Richard Meyer, Leonard Bernstein i altres temes resultats de l’estudi del Training Vozes 2023. I dos solistes que ens acompanyaran durant el concert Juan Ignacio Escalante i Nasaret Girón Reyes.El concert tindrà lloc als jardins del Museu Pau Casals amb una entrada solidària de 15 euros. L’entrada es destinarà íntegrament al projecte per tal continuar amb el seu propòsit social. En acabar el concert s’oferirà una copa de cava a tots els assistents, gentilesa del celler Jané Ventura, que dona suport al projecte des de la seva implicació amb la cultura i la música.