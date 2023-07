La Generalitat aporta 99.807 euros pel camí d’accés a la Ciutadella Ibèrica

El departament de Cultura de la Generalitat ha concedit una subvenció, de 99.807 euros, per al nou camí d’accés a la Ciutadella, les obres del qual van acabar definitivament el novembre passat. Aquest ajut se suma a un d’anterior, també de la Generalitat, per la qual cosa el cost d’aquest projecte per a l’Ajuntament ha quedat en un 40% del total.

L’anterior subvenció va ser de 250.000 euros, provinents del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. En aquest cas, una part dels diners era per a l’adequació de l’Espai Palou, als peus del Castell, tot i que el gruix era per al camí a la Ciutadella.

La construcció d’aquest camí ha permés crear un accés per a vianants, segur i còmode, per a les persones que arriben a peu a la Ciutadella. Sovint són grups escolars, que hi van des de l’estació de tren.

L’obra es va dissenyar pensant en la futura remodelació de la C-31. Quan tiri endavant aquesta transformació i la carretera esdevingui una travessia en forma de carrer, l’actual camí de vianants s’hi integrarà com a la vorera del costat mar en aquest tram.