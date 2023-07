Es constitueix el Consell Comarcal amb Ramon Ferré de president

Aquest dimecres A les sis de la tarda va tenir lloc a la Sala Polivalent de la Vil·la Casals de Sant Salvador, al Vendrell, el Ple de Constitució de la X legislatura (2023 - 2027) del Consell Comarcal del Baix Penedès. Un cop formada la Mesa d’Edat, cada conseller va prendre possessió del càrrec. Seguidament es va sotmetre a votació la presidència. Ramon Ferré, alcalde de Calafell va ser investit president per majoria absoluta amb 21 vots favorables. Per la seva banda, Amadeu Benach d’Erc va obtenir 7 vots i hi van haver 4 vots en blanc.

El nou president del Consell, en el seu discurs d’investidura va destacar la importància d’estar al costat dels ajuntaments mantenint la unitat assolida pel president sortint Joan Sans durant la darrera legislatura,al qual va mostrar el seu agraïment. Ferré va destacar els objectius assolits amb aquesta unitat, com l‘ampliació de l’Hospital, la reducció dels peatges i de l’atur. Tot això essent la comarca que més creix. Ramon Ferré va demanar treball i esforç a tots els consellers per encarar els nous reptes de futur amb unitat.

Seguidament, va marcar les línies estratègiques del nou mandat amb la convocatòria prioritària de la Taula del Baix Penedès per analitzar els resultats d’aquests darrers anys i establir-ne de nous per aprofitar les noves oportunitats que es presenten. També va recordar que cal tenir en compte i donar la importància que es mereix al medi ambient creant un pla de gestió integral del litoral per fer front a la regressió de les platges que estem patint i desenvolupar eines per a l’optimització de la gestió dels boscos de la comarca.

El Ple del Consell Comarcal tindrà 33 consellers comarcals distribuïts de la següent manera:

Psc - Candidatura de Progrés: 12 consellers

Erc - Acord Municipal: 7 consellers

Junts-Compromís Municipal: 5 consellers

ARA Pacte Local: 4 consellers

PP: 2 consellers

Vox: 2 consellers

Confluència-ECP: 1 conseller