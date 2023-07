La Policia Local de Cunit afegeix un radar a la Unitat de Trànsit

La Policia Local de Cunit ja compta amb una nova eina operativa al servei de la seguretat viària, dins de la Unitat de Trànsit creada aquest 2023. Es tracta d’un cinemòmetre o radar que disposa de nombroses millores respecte al model anterior. Entre altres coses, permet detectar excés de velocitat a un quilòmetre de distància, conducció distreta, comprovació de matrícula o violació de la normativa del cinturó de seguretat.

Aquestes innovacions han fet necessària una formació als agents del cos policial, la qual a hores d’ara ja s’ha fet a més de la meitat de la plantilla. La Policia Local comptava amb un radar, però havia quedat obsolet, per la qual cosa des de la regidoria es va optar per adquirir un de nova generació per tenir presència a tot el municipi, però fent incidència en els considerats ‘punts negres’. En diferents reunions entre la regidoria i comandaments del cos i veïns i veïnes, aquests també havien demanat que es fessin controls de velocitat en punts concrets.

El nou aparell entrarà en funcionament el pròxim dijous 20 de juliol i fins a finals d’agost es realitzaran campanyes de control de velocitat de forma regular.