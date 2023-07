Propostes de Primer el Vendrell per millorar la seguretat ciutadana

Arran de l’anunci del Govern del Vendrell sobre noves mesures policials i la creació d’una nova ordenança de convivència i civisme, des del grup municipal de Primer el Vendrell s’apunta que els generen molts dubtes aquests anuncis i que troben certa incoherència entre les propostes.

Sobre un possible increment de més agents policials i la instal·lació de càmeres de videovigilància en certs llocs del municipi, afirma el partit que té com a únic regidor Lluís Navarrete que eren propostes que el grup portava al seu programa electoral, però entenen que perquè aquestes mesures siguin efectives es fa imprescindible la creació d’una nova comissaria de policia tant per poder absorbir aquest increment de plantilla tenint en compte que l’actual comissaria té moltes mancances. Amb una nova comissaria es permetria poder crear un gran centre de control de les càmeres de videovigilància del municipi, ja que tenir càmeres sense un centre de control per fer un seguiment exhaustiu fa aquesta inversió clarament ineficient.

Quant a crear una nova ordenança de civisme, es pregunten des de Primer el Vendrell si aquest és el veritable problema per acabar amb l’incivisme de la nostra vila. Tenir simplement una ordenança no solucionar res, el Vendrell té ordenances com la de solars o de terrasses però que aquestes es venen incomplint repetidament.



L’actual ordenança de convivència i civisme té 80 pàgines i 167 articles, és una norma molt complerta que com tota norma pot tenir petites modificacions però entenem que no ha de ser creada des de zero com sembla que proposa el Govern. La pròpia ordenança en el seu article 157 estableix per les infraccions multes d’entre 300 € (per les lleus) fins a 3.000€ per les molt greus, imports que es poden considerar correctes.

Per Primer el Vendrell, per lluitar contra l’incivisme, primer s’ha de convocar el Consell de Convivència i Civisme i que aquest Consell valori quin incivisme tenim, a on es produeix, com es pot treballar per acabar amb ell i quines mesures s’haurien d’establir. Recorden que aquest Consell no s’ha convocat en els darrers 4 anys, el que demostra la nul·la voluntat del Govern Municipal per consultar a la ciutadania sobre les problemàtiques del municipi.

Una vegada feta aquestes valoracions Primer el Vendrell proposa iniciar una bona campanya de civisme, acompanyada de la contractació d’un grup d’agents cívics i al acabar aquesta iniciar la imposició de sancions com estableix l’ordenança. El problema de fons és que moltes d’aquestes sancions no es cobren per problemes burocràtics de gestió no de l’ordenança, i per tant Primer el Vendrell reclama la creació d’un departament específic dintre de l’Ajuntament del Vendrell per poder accelerar la notificació i el cobrament d’aquestes sancions, amb la finalitat que els incívics que quedin impunes.

Per acabar manifesten des de Primer el Vendrell que els preocupa enormement que el regidor que actualment esta gestionant la seguretat ciutadana i que amenaça amb multes als ciutadans sigui una persona que actualment es troba investigada, per uns fets que poden o no ser considerats penalment, però que han queda provats que s’ha saltat la llei (en el cas del seu nomenament com conseller delegat) i les ordenances fiscals (en el cas del anuncis gratuïts) sense cap mena de pudor. Entenen que un governant no pot demanar a la ciutadania exemplaritat i la persona que ho demana no ho sigui. Mal missatge que envia el govern als vilatans.