Calafell controla amb drons que es compleixi la prohibició d’omplir piscines

L’Ajuntament de Calafell ha posat en marxa un dispositiu de vigilància aèria, amb l’ús de drons, per controlar que es compleixi la prohibició d’omplir piscines. Els vols es faran de forma duplicada i es compararan les imatges per comprovar si s’han produït canvis.

Aquesta solució fa viable exercir aquest control, que la Generalitat fa fer als ajuntaments, dins de les mesures excepcionals contra la sequera. En el cas del nostre municipi s’han de vigilar unes 2.500 piscines particulars. Una quantitat inassumible si el control es fa a peu de carrer, a banda les dificultats de visibilitat.

El regidor d’Ecologia Urbana, Aron Marcos, explica: “Calafell és un dels municipis de Tarragona amb més piscines per habitant i, a més, es tracta d’un dels consums d’aigua més grans que hi ha”.

Marcos afegeix: “Via els consums també podríem esbrinar qui incompleix la normativa de sequera, però amb els drons tindrem un sistema molt més ràpid i eficaç”.

A més d’aquesta, l’Ajuntament aplica aquestes altres mesures contra la sequera, seguint les directrius de la Generalitat:

S’ha restringit el reg als parcs, jardins i zones verdes, que només es fa per supervivència.

S’han tancat les dutxes de les platges i només funcionen els rentapeus.

S’han buidat i no funcionen les fonts ornamentals.

La neteja de carrers es fa limitant en tot el possible l’ús d’aigua i, en tot cas, no es fa amb aigua de la xarxa, sinó amb aigua no potable provinent de pous.

S’han cancel·lat actes festius que impliquen un gran consum d’aigua, com banys d’escuma, festes de colors...

No funcionen les fonts per beure que no tenien tancament automàtic.

Es fan accions de comunicació per informar de la situació i les mesures i de conscienciació de la població.



El regidor d’Ecologia Urbana destaca que “la situació a Calafell no és preocupant de moment, però aquesta crisi provocada per la sequera és general i només ens en sortirem posant l’espatlla tots els municipis i totes les persones que hi viuen”. Aron Marcos també subratlla: “I ens hem d’esforçar de debò i estar preparats, perquè les previsions meteorològiques no preveuen grans pluges que ajudin a millorar la situació en els propers mesos”.