Article de Miquel Casellas; «Miracles Vendrell, per quedar bé»

Jo crec que el Vendrell per anar mig bé hauria de tornar a la situació de les dues setmanes abans de les passades eleccions municipals. Durant els 15 dies abans de la cita a les urnes es va activar l’operació “ciutat ideal”. En aquests dies es veien pel carrer un nombre de polícies municipals mai vistos fins el moment.



Sembla que a la caserna hagués quedat tota buida si de cop i volta s’hagin posa’t a patrullar pel terme municipal des de dalt a baix. Aquest fenomen paranormal per la resta de la legislatura ja no existeix. Ja tenim als pocs de sempre que tomben a peu ple nucli poble i als de la moto i als del cotxe patrulla que van fent el que poden per donar abast al municipi.

Ara a l’estiu tenim els de platges amb la formació mínima que amb un walki talki i poca cosa més s’han d’afrontar a molts problemes dels barris marítims del municipi. Evidentment la guerra del top manta ja fa dies que ha estat perduda i encara gracies que els venedors respectin aquest pacte de no apropar-se gaire a la joia de la corona com la Germans Trillas.

Abans de tot això ja van crear a dit aquest cos de xoc per quan hi ha problemes en algun lloc els envien tots els que tinguin preparats per intentar solucionar el tema amb mesures pràctiques i contundents i evitar el màxim que els cossos de seguretat facin el ridícul davant la ciutadania observant. El que fa acaba fent aquest cos de policies amb postura xulesca es provocar als amants de bregues perquè si volen divertir-se són l’entreteniment ideal per passar una bona estona. Com a molt una nit a la garjola, però això ja ho tenen assimilat.



Hi ha persones que busquen això com cremar contenidors perquè allí cremen adrenalina i surten com a nous. Ja tenen la seva super furgoneta logotipada i patrullen la ciutat buscant elements no controlats.

Ara resulta que el nou regidor ha decidit fer una nova ordenança per arreglar el tema. D’ordenança ja en tenim una que fa anys que funciona, però tot i tenir alguna mancança es pot fer una reforma i la tenim com a nova adaptada a les necessitats del municipi que ha de ser diferent d’altres localitats similars.

Si tu tens una ordenança i no l’apliques no serveix de res perquè la gent ja coneix la permissivitat que impera a la vila i fins que no hi hagi sanció no passarà res. Per més inri alguns dels protagonistes d’aquestes festes estan en mans de serveis socials i potser no ens trobem al final que el mateix consistori pagui la sanció, perquè això de les multes en una societat com el Vendrell amb una baixa renta per càpita serveix de ben poc.

S’han de buscar altres mesures per evitar que la persona ho torni a repetir, però ja sabem com va la justícia actual que molts entren per una porta i en surten per una altra, doncs al final tots es coneixen en aquest món, però no es pot fer res per culpa d’una legislació massa permissiva que provoqui aquestes situacions de persones que passen 20 cops pel jutge per estar al dia següent al carrer. A més la justícia en aquest comarca va molt lenta, per manca de professionals i molts la fan servir per anar a un altre destí molt més millor. Això s’ha tornat incontrolable per moltes juntes de seguretat inútils que de tant en tant es muntin per lluir galons.

Un altre element clau són el mal estat de molts fanals de la vila que o no funcionen o directament han desaparegut miraculosament del seu lloc i estan mesos, si hi ha sort, per tornar a reposar en el seu lloc. Torno a dir que falten educadors de carrer i sobren policies que ni han passat per la acadèmia si volem tenir la cosa una mica controlada. No podem tenir una policia a cada cantonada durant 24 hores i 365 dies any. Per tant estem totalment perduts. Amb aquesta política d’una policia que no sap o no vol saber on estan els botellots quan tothom ho sap i si ho sap és només abans de les eleccions no anem enlloc. Tenim uns governs covards que no volen quedar malament amb ningú i final queden patètics amb tothom.