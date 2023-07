El Vendrell commemora el centenari dels Jocs Florals del 1922

El passat 2022 es van complir 100 anys dels Jocs Florals celebrats al Vendrell durant la Festa Major de l’any 1922. Per a commemorar-ho, des de la Col·lecció Local de la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell s’ha incorporat una nova col·lecció (la vuitena) a les ja disponibles a la Biblioteca Digital Vendrellenca (www.bibliotecadigitalvendrellenca.cat). Es tracta d’un conjunt integrat per 43 documents, format per algunes de les obres literàries presentades en aquells Jocs Florals, i signades per autors tan coneguts com poden ser Prudenci Bertrana, Clementina Arderiu o Josep Maria de Sagarra entre d’altres.

Com a complement d’aquesta efemèride, el proper dia 20 de juliol, a les 19:00 h, la Biblioteca acollirà l’acte de presentació Els Jocs Florals del Vendrell (1922-2022). Recordant una diada especial, on es parlarà del que van ser i van representar els Jocs. La sessió anirà a càrrec de Neus Oliveras, i comptarà també amb la participació de les rapsodes Eva Cabanes i Mònica Farré, que faran la lectura d’algunes de les obres presentades als Jocs. Durant l’acte es presentarà també un opuscle que inclou una introducció, una selecció i la transcripció d’alguns dels textos que es van escriure amb motiu d’aquells Jocs.