Calafell vol combatre la pobresa energètica als barris de cases barates

L’Ajuntament de Calafell tira endavant un projecte per a combatre la pobresa energètica als barris de cases barates del municipi. És una iniciativa que ha rebut una subvenció de 1,76 milions d’euros dels fons europeus Next Generation. Actualment, aquesta actuació es troba en la fase d’aconseguir la conformitat de les comunitats de veïns implicades, tràmit que hauria d’estar enllestit abans del setembre, per tal de poder continuar.

Els dos barris de cases barates on es desenvoluparà aquest projecte estan al nucli del Poble i al nucli de la Platja. Entre tots dos, sumen més de 80 habitatges. El 88% del veïnat està format per persones vulnerables, que no podrien afrontar reformes o millores com aquesta.

L’import que s’hi destina cobrirà la major part d’unes obres que milloraran l’eficiència energètica d’aquests edificis. Entre les mesures que s’aplicaran hi haurà aïllament tèrmic, canvi de fusteries, instal·lació de plaques solars...

L’alcalde, Ramon Ferré, explica que “aquest projecte no és tan sols una qüestió de sostenibilitat i estalvi econòmic, sinó d’autèntica política social”. Ferré afegeix que “estem parlant que 9 de cada 10 veïns que viuen a les cases barates són persones humils, la majoria grans i que viuen soles...”.

“Són habitatges on hi ha pobresa energètica, amb un veïnat que passa fred a l’hivern i calor, a l’estiu. I sense un projecte com aquest seria impossible fer-hi un tomb”, diu també l’alcalde.