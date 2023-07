El Vendrell facilita la conciliació familiar també a l’estiu amb el servei «Temps per cures»

La regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+ de l’Ajuntament del Vendrell, amb el suport del Departament d’igualtat i feminismes de la Generalitat, finançat pel Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat del Govern central,Sota la premissa de proporcionar temps a les famílies que necessiten conciliar el temps personal i laboral amb el temps per cures, eli amb activitats diverses. El servei de cures té l'objectiu d’avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures i respon a diversos objectius. Primer, alliberar temps a les famílies, especialment a les dones, a qui, majoritàriament s’ha atribuït el Treball de les cures. Segon, consolidar el dret a les cures de les nenes i els nens i tercer, generar nova ocupació de qualitat en el territori avançant en la igualtat.Per una banda,En concret, s’oferirà al Centre cívic L’Estació, amb inscripcions prèvies a web de La Ballaruga ( laballaruga@fundesplai.org ), en la qual es podrà fer una previsió de quan es sol·licita el servei de cangur. L’ estada màxima és de 27 h al mes i el servei és gratuït.L’accés és universal, tot i que hi ha uns col·lectius prioritaris. Durant el curs escolar s’inclourà també el servei d’acompanyament per monitors de lleure de les escoles a l’equipament lúdic i també vetlladors pels infants i adolescents amb necessitats educatives especials.Per altra banda, aquest estiu s’oferirà el servei de(l’Escola Àngels Garriga i l’IE Àngel de Tobies), que obriran les seves pistes esportives els dissabtes de juliol i agost de 10h a 13h per a infants i joves d’entre 3 i 16 anys. Per aquest servei es pot fer inscripció prèvia al correu info@quiralia.cat o a la mateixa porta de l’escola els 30 primers minuts de l’activitat.Aquest servei incorpora monitors de lleure. També s’inclou la figura de vetllador pels infants i adolescents amb necessitats educatives especials. L’estada no és limitada ni hi ha criteris de priorització.