Investiguen el primer tinent d’alcalde del Vendrell per facilitar anuncis gratuït als comerços locals durant la pandèmia

Un jutge del Vendrell investiga el primer tinent d’alcalde del mateix municipi, Christian Soriano, per haver facilitat que els comerços locals s’anunciessin gratis a la ràdio i televisió locals durant el confinament de la pandèmia de la covid. Ho ha fet públic el regidor de Primer El Vendrell, Lluís Navarrete, que el 2021 va denunciar els fets junt amb altres membres de l’oposició, advertint de diverses presumptes irregularitats comeses per Soriano com a president del Consell d’administració del Vendrell Comunicació. Navarrete ha declarat recentment als jutjats com a testimoni. Al seu torn, Soriano ha emès un comunicat on acusa els denunciants d’actuar “lamentablement” amb fi “electoralista”

Navarrete demana que s’esclareixi si hi va haver alguna irregularitat en la gratuïtat dels anuncis, que sosté que s’haurien pogut bonificar a través d’ajudes o subvencions. Adverteix que oferir-los directament de forma gratuïta no està permès i incompleix les ordenances municipals. El regidor va interposar a la fiscalia la denúncia sobre els anuncis el 2021, quan era regidor d’ERC, en el marc d’una denúncia global per diverses presumptes irregularitats per part de Soriano al capdavant dels mitjans locals. La denúncia la signaven els aleshores regidors de Primàries, Josep Maria Llasat, i de Podem, Òscar Blasco. A part de la qüestió dels anuncis, posaven en coneixement del fiscal l’existència de “diverses factures irregulars” pagades des d’RTV El Vendrell i també irregularitats en el nomenament de Soriano com a conseller delegat d’El Vendrell Comunicació. Navarrete ressalta que Christian Soriano no va obtenir els vots suficients per ser nomenat conseller delegat quan es va constituir la junta general dels mitjans locals el 2019, ja que no va assolir les dues terceres parts de suports que estableix la llei. Amb tot, va acudir al registre mercantil per inscriure el seu càrrec amb un certificat emès per ell mateix. Els regidors de l’oposició ho van denunciar i el càrrec va acabar sent revocat pel ple municipal. A banda de fer pública la investigació judicial sobre la gestió de Soriano durant el darrer mandat, Navarrete també ha denunciat públicament que el primer tinent d’alcalde ha arrencat la nova legislatura convocant de forma irregular la junta general del Vendrell Comunicació. Navarrete ha presentat un recurs municipal i ha advertit al Consell de l’Audiovisual de Catalunya que a la reunió es va aprovar el nomenament dels consellers sense disposar de l’informe necessari del consell assessor, òrgan que està caducat. Soriano es defensa Per la seva part, el primer tinent d’alcalde ha emès un comunicat on es defensa de les acusacions del regidor de Primer El Vendrell i se centra únicament en la qüestió dels anuncis gratuïts durant el confinament. “En un moment en què tots sumàvem contra la pitjor pandèmia del darrer segle, el senyor Navarrete va decidir denunciar a aquells que ens deixàvem la pell ajudant la nostra gent”, etziba Soriano. En aquest sentit, considera que la denúncia és “una persecució que posa en evidència la impotència política d’aquells que la promouen”. “En la pitjor pandèmia del darrer segle”, afegeix “uns se la jugaven per ajudar als veïns i veïnes, i d’altres posaven pals a les rodes i acudien als tribunals per evitar aquestes ajudes”. El primer tinent d’alcalde ha declinat replicar les acusacions sobre la resta d’aspectes denunciats a la fiscalia.