Torna la música tradicional al Vendrell amb Música a la Vila

El Vendrell torna a tenir a punt la cita estiuenca amb la música tradicional i d'arrel: el consolidat cicle de Música a la Vila.

La programació s'niciarà el dimecres 2 d'agost amb Tradifusió, un projecte musical liderat per David Valera, amb el propòsit primordial de difondre la música tradicional fusionada amb el flamenc, amb un repertori format principalment per cançons tradicionals del País Valencià, acompanyades amb d’altres de la península ibèrica, amb reharmonitzacions més modernes, i amb la dolçaina com a eix vertebrador de la instrumentació, amb un punt de vista més contemporani, jugant amb la tradició i la nova creació.

El Música a la Vila seguirà el dimecres 9 d'agost amb Sedaç. Coincidint enguany amb el 30è aniversari de la seva primera actuació, els germans Martorell han decidit embarcar-se en una nova aventura musical conformant aquest nou conjunt, compost per experimentats músics de diferents disciplines com el folk, el rock i el jazz, els quals passen plegats el “sedaç” a temes tradicionals i d’autor per oferir ballades "ben vitenques”, de ball de bot i concerts d’arrel tradicional.

El dimecres 16 la plaça del Tívoli acollirà Re-Romanç, un espectacle interdisciplinari que s’articula en tres eixos d’igual rellevància escènica: música, poesia i visuals fets en directe, amb la voluntat de portar algunes de les peces recollides per Felip Pedrell a l’actualitat. És per això que les poetesses i els poetes Meritxell Cucurella, Josep Pedrals, Amat Baró, Anna Gual i Raquel Santanera i Jordi Lara, a partir de les escasses estrofes recollides pel músic, completaran els romanços portant-los a una dimensió actual, en concordança a l’època que vivim. Aquestes evolucionaran, tant en música com en text, tal com Pedrell practicava.

El punt i final del Música a la Vila serà el dimecres dia 23 amb els Julivert, que presenten el seu primer disc "A Tamarit!" amb 10 cançons populars i de taverna. El so és un reflex dels seus directes, enèrgics i divertits, on combinen un repertori d’arrel amb temes popularitzats i composicions pròpies a partir de la recerca etnogràfica realitzada a l’entorn del Baix Gaià. L’acordió diatònic i el cant a veus identifica aquest grup que encomana ganes de gresca i de ballar. Un cant a la vida cooperativa, a tornar-se a tocar, a ballar plegats, a compartir taula, a viatjar per la Mediterrània, a les llengües i cultures germanes, a tornar a baixar al carrer i omplir la vida de garlandes i torretes amb plantes aromàtiques.

El cicle Música a la Vila és gratuït, i totes les sessions són a les 22h, a la plaça del Tívoli.