Comencen les obres del projecte comercial Vilamar Centre de Calafell

Ja han començat les primeres obres per implantar el projecte comercial Vilamar Centre. Són treballs relacionats amb la mobilitat sostenible, que seran seguits, en aquesta primera fase, per atres actuacions de mobilitat i de transició energètica i transformació digital. Aquesta primera fase tindrà un pressupost de 1.099.154 euros, finançat en un 50% pels fons Next Generation de la Unió Europea.

La filosofia d’aquest projecte és d’smart city, amb mobiliari electrònic i aplicacions mòbils per guiar el visitant pels establiments participants en la zona comercial, informar-los de les campanyes, acompanyar-los pels indrets d’interès del nucli de la Platja, ajudar-los a trobar aparcament... Un altre dels objectius és donar comoditat a les persones que vagin a comprar, creant zones d’ombra i de descans als carrers.

Aquesta primera fase del projecte té quatre àmbits d’actuació:

Transició energètica

Instal·lació d’elements urbans equipats amb energia neta, senyalització d’ubicació i disponibilitat de places de pàrquing per descongestionar el trànsit.

Foment del transport públic, equipant les marquesines amb carregadors de mòbil i wifi.

Transformació digital

Punts wifi.

Desenvolupament de l’aplicació Vilamar Centre per a la compra en línia i la fidelització dels clients.

Inclusió social i cohesió territorial

Creació d’una marca Vilamar Centre per a agrupar els diferents establiments comercials.

Economia circular

Gestió sostenible i reciclatge de residus porta a porta.

L’alcalde, Ramon Ferré, recorda que “el debat i les propostes per convertir l’illa de vianants de la Platja en un centre comercial a l’aire lliure, fa més prop de 25 anys que dura. Però ara es farà per fi realitat”.

Ferré afegeix: “En el passat mandat hem enllestit el projecte, que és molt ambiciós, però realista”. Diu també: “L’haurem d’implantar en diferents fases, durant alguns anys, perquè la inversió total és important. Però hem començat i, de mica en mica, se’n veuran els resultats”.

L’ajut rebut de la Unió Europea prové de la categoria de projectes de revitalització de zones comercials d’alta afluència turística, mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern central. El municipi de Calafell és l’únic de la circumscripció de Tarragona que ha reeixit en aquesta categoria..