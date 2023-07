El Tribunal de Contractes aixeca la suspensió de la licitació de la neteja viària del Vendrell

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, amb data d’avui, ha fet arribar la resolució 426/2023 al recurs presentat a principis d’aquest any 2023 per un grup municipal de l’Ajuntament del Vendrell a la licitació del servei de neteja viària.En la seva resolució, elEl Tribunal sí que estima que cal revisar dos criteris d’adjudicació: un, la borsa d’hores per serveis extraordinaris (que considera que cal especificar més per a quins motius poden ser), i l’altre, la realització de campanyes ambientals (que considera que són ja part intrínseca del contracte).En una roda de premsa aquest matí, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha valorat positivament la resolució i ha dit que “ja no hi ha ombres ni sospites sobre la legalitat de la licitació”. Alhora, l’alcalde ha demanat “que tothom l’accepti la resolució del Tribunal per tal que al més aviat possible tinguem un contracte de neteja adequat a les necessitats actuals del Vendrell”.