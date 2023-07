Torna la Fira d’Artesania al Passeig Marítim de Cunit

L’Ajuntament de Cunit organitza la Fira d’Artesania d’estiu 2023 al Passeig Marítim del municipi, en el tram comprés entre l’Avinguda Juli Cèsar i el carrer Les Sorres. Es tracta d’una fira sectorial adreçada a tota mena de públic, on s’exposen a la venda productes del sector artesà alimentari i no alimentari.



Els productes que trobaran els/les visitants seran diversos, com ara, joieria, bijuteria, teixits, calçat, escultures, sabons naturals, minerals, vidre, complements d’acer, productes de fusta i alimentació variada, com ara, coques, olis, mel, embotits, formatges, pastisseria, entre d’altres…

Cal mencionar que l’activitat té un doble objectiu: d’una banda, impulsar polítiques actives de dinamització a la zona del Passeig Marítim, i d’altra, contribuir a la promoció del teixit comercial ja instal·lat i aconseguir l’atracció de potencials consumidors. La Fira es podrà visitar tots els divendres i dissabtes de sis de la tarda fins a mitjanit, fins al 19 d’agost.