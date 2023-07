ERC de Sant Jaume critica «mala gestió» de l’escola bressol

ERC de Sant Jaume dels Domenys, aquest mandat a l’oposició de l’Ajuntament de Santa Oliva, critica la gestió de la llar d’infants. En un comunicat el grup explica que ElSegons ERC,ERC va governar juntament amb Endavant, grup liderat per Marc Palau, durant tot el mandat anterior. No ha estat fins ara que no ha fet pública aquesta situació. Palau forma part del nou govern desprès del pacte al qual Endavant ha arribar amb Convergents, formació liderada pel nou alcalde, el veterà polític Magí Pallarés.