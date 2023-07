Augment de plantilla de la Policia Local del Vendrell per a l‘estiu

A més, la unitat de motoristes disposa d’un nou element que millora la seguretat dels seus agents quan fan patrullatges. Es tracta d’unes. D’altra banda, al parc mòbil de la policia local s’han incorporat 4 motos elèctriques noves, que són més efectives i més respectuoses amb el medi ambient.El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha recordat que “la seguretat és una de les principals prioritats en aquest mandat i també ho és adaptar-nos a les necessitats pròpies del Vendrell. Per això, reforcem la policia local a l’estiu perquè el turisme té una gran importància en la nostra economia i, per tant, cal garantir la tranquil·litat i la convivència entre estiuejants, veïns i veïnes en aquesta època de vacances. D’altra banda, incorporem noves motos elèctriques i nous dispositius de protecció per als agents amb l’objectiu de dotar-los de més recursos per millorar la seguretat ciutadana del municipi”.Per la seva banda, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicat que “aquest reforç de la policia local a l’estiu als nuclis marítims dona resposta a les necessitats per l’augment de la població i dels serveis que s’han d’atendre als nuclis marítims. Per això, donem la benvinguda als agents de la unitat de platges i esperem que sigui un bon estiu en què prevalgui la seguretat i la convivència”.