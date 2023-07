Tot a punt per a la Festa Major del Vendrell, amb la inclusió com a tret distintiu

L’Apadrina

A mesura que s’apropen les dates, la regidoria de Festes i les Administradores de Santa Anna van desvetllant més novetats al voltant de la Festa Major. Aquest matí, la regidora de Cultura Popular, Mariona Figueras, ha avançat alguns canvis que s’incorporaran a les cercaviles de la Festa Major i que també tenen com a objectiuEn aquest sentit, per exemple, Figueras ha destacat el canvi de model del Nostrefoc, que tindrà lloc el 24 de juliol a la Rambla. Si abans aquest consistia en una plantada i una encesa estàtica, per a enguany s’ha previst una plantada silenciosa dels grups de foc del Vendrell (de les 18.30 h a les 19 h . Per més tard, s’han programat un parell d’enceses en moviment: a les 22 h , a la Rambla, seguida d’una cercavila pel centre de la Rambla i una segona encesa de lluïment al c/Prat de la Riba. El dia 26 , Santa Anna, també es viuran alguns canvis a la Cercavila de Cultura popular. En concret, aquesta incorporarà diversos punts de lluïment (la Rambla, la Plaça Nova, la Plaça de les Garrofes i la Plaça Vella) on els balls faran un ball estàtic perquè el públic en pugui gaudir millor. També per a una festa major més inclusiva, l’actuació de la Plaça Nova es preveu que sigui un punt de cercavila tranquil·la, amb una sonoritat reduïda.De cara a Santa Anneta, la Cercavila infantil del matí tindrà el format tradicional, tot i que incorporarà també la plaça Nova com a punt de cercavila tranquil·la. La novetat arribarà al vespre, quan al finalitzar la cercavila de foc infantil a la plaça Vella, es farà una carretillada a càrrec del Ball de DiablonsTambé en relació al dia 27, Santa Anneta, la regidora ha destacat el canvi d’ubicació que tindrà la ballada de lluïment dels grups adults, que després d’uns anys al Tívoli, torna a la plaça Nova.D’altra banda, una altra de les incorporacions de la Festa Major d’enguany perquè guanyi en inclusivitat serà la instal·lació d’una rampa i un escenari a la zona del Botafoc per a les persones amb cadira de rodes o amb dificultats de mobilitat.Així mateix, a l’acte d’inauguració de la Festa Major, previst per dimarts 25 de juliol a les 22h, hi haurà la presència d’un intèrpret de llengua de signes perquè en pugui gaudir el major nombre de persones possible.Precisament, les Administradores d’aquest any han anunciat que l’acte del pregó es traslladarà al carrer de les Quatre Fonts. Enguany, els responsables d’aquest tret de sortida simbòlic a la festa seran totes les generacions anteriors d’Administradors i Administradores, que han rebut l’encàrrec d’intentar expressar les emocions i els sentiments que han viscut a l’hora de muntar la festa major del seu any. En total, des del 2014 fins ara han estat 42 les persones implicades com a Administradors de la Festa Major del Vendrell.Les Administradores han explicat que aquest 2023 també donen continuïtat a la iniciativa creada l’any 2015 “Apadrina”, en col·laboració amb els nois i noies del Servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació Santa Teresa, atès el seu gran valor social. Aquests noies i noies elaboren cada any un petit objecte - aquest 2023 un clauer amb imatges de festa Major- que tothom pot comprar a la Botiga de Santa Anna. Les persones que ho facin, a banda de col·laborar amb la festa, es converteixen així en padrins de la festa major, motiu pel qual el seu nom figurarà en el pergamí del gegant Salvador el dia de Festa Major.Enguany la Festa Major comptarà amb una aplicació pròpia per a mòbil (FM El Vendrell), on es trobarà tota la informació de la festa, actualitzacions, imatges, etc, i a través de la qual es podran adquirir tiquets per a les barres dels concerts del Botafoc i de la Plaça Nova.Les Administradores també han informat que, gràcies a la col·laboració de dos establiments del Vendrell, enguany la festa tindrà un pastís i una beguda pròpies. En concret, la Pastisseria Fargó ha creat un pastís de festuc, amb els colors del Vendrell, la venda del qual tindrà una part destinada a la festa.D’altra banda, la Jijonenca de la Rambla, ha creat “L’Encesa”, una beguda inspirada en la festa Major d’enguany, feta a base de resolis.Demà divendres 7 de juliol , a les 18.30h , s’inaugurarà la Botiga de Santa Anna a la Fusteria, que estarà oberta fins el dia 25 de juliol , de dilluns a dissabte de 18h a 21h