Al Festival High Rock‑a‑billy de Calafell hi actuaran 25 dels millors grups del gènere

El Festival High Rock-a-billy de Calafell reunirà, del 6 a l’110 de setembre, 25 dels millors grups del gènere. També hi actuaran una dotzena dj’s que “punxen” música americana dels anys 50 del segle passat. Serà la 21a edició del certamen i ja s’ha signat l’acord que el fa possible entre l’organització i l'Ajuntament.

Així doncs, Calafell tornarà a gaudir d’un esdeveniment musical de nivell internacional, considerat el millor d’Europa dels dedicats al popular gènere nord-americà dels 50, i que atreu milers de visitants. Els concerts seran en diversos escenaris, amb el principal a la zona del pavelló Joan Ortoll, però també en diversos carrers i fins i tot a la platja. Algun dels concerts serà gratuït.

Un altre atractiu del festival és el tradicional mercat de col·leccionistes de vinils i el mercat de vestuari i complements d’estètica rockabilly, així com la possibilitat de veure molts vehicles americans dels anys 50.

Un gran impacte econòmic al municipi

El Festival High Rock-a-Billy té un elevat impacte econòmic al municipi. L’empenta de l’esdeveniment, que es prolonga els dies previs i posteriors, representa un setembre molt bo per al sector hoteler, la restauració i el comerç, amb molts dies de plena ocupació, just quan la temporada d'estiu comença a declinar.

Els visitants que arriben per assistir al certamen són un públic provinent de mig món i d'alt poder adquisitiu. Però a més, és un festival de gran reputació artística, ja que hi passen els millors grups del gènere i això li dona al municipi un plus de promoció immens.