L’exposició «La Guerra en portada» arriba a la Bisbal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, a través de la Regidoria de Cultura, us convida tothom a visitar l'exposició titulada, a la sala d'exposicions del Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès.La mostra,, serveix per explicar l'inici de la guerra, des de l'optimisme i l'esperança per una possible victòria, fins a les primeres mostres de la crueltat de la guerra. Ho fa a través de tres blocs, un dedicat al front d'Aragó, que ens parla de la cruesa de la guerra; un segon bloc que recull la vida quotidiana i les curiositats de la rereguarda i el front; i un tercer dedicat als fets històrics més prominents d'aquells dos anys.Aquesta exposició s'ha pogut fer gràcies al fonsL'exposició es podrà veure fins al dissabte 29 de juliol, en horari de dilluns a divendres de 16.30h a 20h i els dissabtes de 10.30 a 13.30h. L’entrada és lliure per a tot el públic i hi haurà possibilitat, sota prèvia demanda, d’organitzar alguna visita guiada.