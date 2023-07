El govern del Vendrell anuncia una nova Ordenança de Convivència i Civisme

Un dels principals objectius del govern municipal en aquest mandat 2023-2027 és la millora de la seguretat ciutadana al municipi del Vendrell.Per això, les prioritats de la nova Regidoria de Seguretat Ciutadana seran les següents:-unper tenir més presència als carrers per tal d’augmentar la sensació de seguretatque ajudi a tenir controlats els accessos al municipi en general, a barris i nuclis habitats en concret i punts que es considerin conflictius;-i la constitució, en breu, de la Comissió de laPel que fa a l’Ordenança de Convivència i Civisme, el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha explicat que “el document vigent no dona resposta als grans reptes que tenim com a ciutat en matèria de seguretat i, per tant, necessita una revisió i actualització”. I ha posat de relleu que “amb aquesta nova ordenança es pretén perseguir encara més les infraccions, augmentar la pressió sobre els actes delictius, posar més èmfasi en l’incivisme i poder aplicar sancions d’una manera més ràpida i eficient per tenir un Vendrell més cívic que tots i totes volem”.Per tal de tractar diferents aspectes amb l’objectiu de millorar la seguretat ciutadana al municipi del Vendrell, avui mateix el regidor de Seguretat Ciutadana ja s’ha reunit amb Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional.