Torna el Calafell Beach Festival, amb tres nits de concerts, una d’elles gratuïta

La promotora catalana Line Up Music, amb el suport de l’Ajuntament de Calafell, organitza la tercera a edició del Calafell Beach Festival, que oferirà tres nits consecutives de concerts, del 7 al 9. L’últim dia, l’entrada serà gratuïta.

L’esplanada del pavelló poliesportiu municipal Joan Ortoll tornarà a acollir el certamen, que compta amb l’actuació de grans noms de la música actual. El programa és variat i inclou fins i tot un dels grup de tribut més importants del món. Les localitats per a les dues nits de pagament estan disponibles a la web del festival.

Per a Calafell, el festival és una oportunitat d’obrir la temporada d’estiu amb un esdeveniment de diversos dies i gran ressó, que atregui un gran nombre de visitants. En aquest sentit, el festival servirà per dinamitzar la restauració, el comerç i els allotjaments del municipi.

La tinent d’alcalde de Cultura, Mònica Trepat, diu que “el Beach Festival va nàixer amb voluntat de consolidar-se i aquí el tenim de nou. Forma part d’una programació cultural amb grans esdeveniments amb transcendència més enllà del municipi”.

Els concerts programats són els següents:

Divendres 7 de juliol

22:00 hores. God save the Queen, concert tribut al grup Queen.



Dissabte 8 de juliol

22:00 hores. Juan Magán i Cali&Dandee.

20 hores. Mabel Flores.

21:00 hores. Portobello.

22:00 hores. Doctor Prats.

Aquest darrer és el concert gratuït. Durant la seva celebració hi estarà funcionant un punt lila. És un espai de suport i seguretat professional per a la prevenció de l'assetjament, l'abús i les agressions sexuals, masclistes i LGBTI-fòbiques als espais públics, així com d'assessorament i actuació en cas que se'n produeixi alguna.