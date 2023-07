Article de Miquel Casellas: «Peculiaritats de les carteres al consistori del Vendrell»

Després de saber el resultat electoral, el proper pas és conèixer les carteres de cada regidor i a veure com quedarà la cosa. La cosa ha quedat bastant semblant al que es podia preveure, no hi hagut grans variacions, el que si trobem són alguns denominacions de carteres que tenen la seva gràcia i ens situen en aquest món de la imatge i sostenibilitat.

Sembla ser que a partir d’ara, ja ningú es farà càrrec del transport de tota la vida,ni de camions, ni autobusos, sinó que només figura el transport sostenible que suposo que és el monopatí, la bicicleta i també els cotxes elèctrics. Tota la resta de vehicles s’han quedat orfes d’un regidor que porti les seves directrius. Crec que en 4 anys no aconseguirem tenir una societat totalment sostenible, però paciència, en el món optimista tot arriba.

A part d’aquest primer esglaó al món perfecte, tenim unes carteres que haurien de ser clau en el dia a dia del consistori i haurien d’estar vinculades a altres perquè haurien de fer de pal de paller d’una part de la política local. Per la zona platges està la meva admirada Marta Tobella que porta Cohesió Territorial que és un dels eixos bàsics del Vendrell per intentar integrar tot el municipi en un grup únic i consolidat i no com ara que cada barri o urbanització va pel seu compte. Cohesió municipal no és que cada barri tingui la seva festa major. N’hi hauria d’haver una que arribes d’alguna manera a tot arreu i després ja en parlem. Cohesió no vol dir duplicar o triplicar les coses sinó compartir el que es fa en una part del municipi com un ésser únic. Cohesió municipal seria que d’una vegada per totes hi hagués un bus llançadora entre les dues estacions de tren i l’hospital del Vendrell, però clar, fins que no vagi en electricitat ningú tindrà aquest encàrrec perquè no és sostenible. Cohesió municipal és fomentar que vinguin al Vendrell tots els qui visiten les nostres platges, no només de sorra i rentapeus viu els nostres turistes.

Hi ha ha una altra regidoria que ara li toca a un del Pp que s’anomena Promoció del Vendrell Capital. Ja fa anys que el Vendrell ha deixat de lluitar per ser la capital d’alguna cosa a part del Foc. De mica en mica, la manera com és planifica aquest municipi fins ara està més proper a un poble de 1.000 habitants que la tercera ciutat més gran de la província de Tarragona com li pertoca. A veure si les coses canvien. Calafell ja fa anys que en moltes coses ens passa la mà per la cara i Cunit ho comença a fer i aquí ens ho gastem en obres públiques més que qüestionables i ens oblidem totalment dels problemes reals de la gent. I posats a fer i mirant en Europa com sempre hem fet quan un 25% de la població mira a Àfrica, ara treballarem per ser Capital Europea de l’Esport. Ho trobo molt bonic, amb tres camps de gespa, dues piscines climatitzades de 25 metres i uns quatre o cinc pavellons podem muntar el que faci falta. Ja es va demostrar el gran èxit assolit per ser una de les seus dels Jocs del Mediterrani amb pavellons amb poc públic fins que van decidir que l’entrada fos gratuïta. Curiosament en aquest camp només hi ha la regidoria d’Entitats Esportives, la resta es deu dedicar a treballar per aquesta presumpta capitalitat.

Una cartera, Emprenedoria. On està això? Qui hi ha aquí? M’he perdut.

Ja no tenim urbanisme que s’ha queda reduït a Llicències Urbanístiques que també porta un xicot del PP. De cop i volta també s’ha perdut amb el canvi Recursos Humans i tot apunta que està dins a Serveis Centrals, però com a part una mica implicada d’aquest món crec hauria d’estar dins Cohesió Social. El que ens falta potser és això. Tenim cultura popular, tenim feminismes i Drets Lgtbiq+ i Salut i Salut Mental

Jo em quedo amb transformació verda i digital que són les que miren més al futur, però ja veig que no revisaran el POUM del 2000 que ja ha quedat obsolet fa dècades i és la base de tot plegat. Anar fent aquí i allà arreplegant subvencions i un Vendrell sense planificació ens espera que és el pitjor que podem tenir. Visca la transparència i el bon govern. Mentres els avis busquen quin regidor porta l’Eina a veure si troben un lloc de feina pel seu net. Una part del consistori que també s’ha quedat orfe de protector.