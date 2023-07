Es posa en marxa una nova edició del programa «L’Arboç es mou»

Arriba l’estiu i és moment de fer esport. Per això, des de l’Ajuntament es presenta “L’Arboç es mou”, un munt d’activitats esportives per gaudir de l’estiu fent esport a la vila del 3 al 28 de juliol de 2023. En aquesta edició, carregada de novetats, l’Ajuntament aposta per oferir activitats específiques per la gent gran ampliant l’oferta als matins dels dimarts i dijous per oferir classes de ioga a càrrec de l’Irina Rovira Farré i tai-txí.

Després de l’èxit obtingut en les darreres edicions, un any més, la regidoria de Joventut, Esports i Lleure de l’Ajuntament de l’Arboç repeteix l’experiència d’oferir a la ciutadania un programa d’activitats esportives amb l’objectiu d’incentivar la pràctica de l’esport i la vida saludable comptant amb professionals del municipi i les entitats esportives municipals.

Pel que fa a les activitats, s’ha augmentat l’oferta per oferir més varietat. Destaquem el taller dels dilluns “Connecta i allibera” dirigit per l’arbocenca Ana Belén Iglesias Navarro, pensat específicament per ajudar a controlar l’estrés i l’ansietat a la que sovint estem sotmesos a través d’exercicis de respiració. Una altra novetat d’enguany és el curs d’iniciació al patinatge per a nens i nenes dels dimarts i els divendres. A més, aquest any torna el zumba infantil i d’adults a càrrec de l’Elisabeth Cuevas Hernández.

Totes les activitats programades són variades i tothom en trobarà alguna o més d’una que pugui practicar i satisfer les seves expectatives. Iniciació al pàdel per infants i adults, bàsquet i futbol, Tir amb arc, tallers de receptes saludables a càrrec de la Laura Julià Sevé, ioga, pilates, taller de moviment corporal conscient, o caminades. Un calendari ple d’activitats esportives i saludables per a totes les edats que es duran a terme en diferents punts del municipi.

Cal destacar la vessant solidària de “L’Arboç es Mou”. El preu de la inscripció és de 7 euros per cada activitat, un preu simbòlic per facilitar l’accés a l’esport a tothom. Les activitats que tenen dues sessions setmanals tindran un preu de 7€ o 14€ en funció de les sessions realitzades. Recordem que tots els ingressos aniran destinats íntegrament a l’organització de la VII Cursa contra el Càncer del proper 1 d’octubre de 2023.

Les inscripcions es poden formalitzar al Punt d’Informació Juvenil de la Casa de Cultura.. “L’Arboç es Mou” és un programa ideat, organitzat i finançat per l’Ajuntament de l’Arboç.