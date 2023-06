L’Arxiu Comarcal finalitza l’inventari del fons de l’Associació Musical Pau Casals

L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha acabat la classificació i l’inventari de la documentació de l’Associació Musical Pau Casals del Vendrell iniciada gràcies al conveni de cessió en comodat a la Generalitat de Catalunya que es va signar el 21 de gener de 2020.

El 20 de juny de 1973 es constitueix formalment l'Associació Musical Pau Casals, el seu origen es remunta als anys seixanta quan diverses entitats vendrellenques van organitzar dos viatges Prada de Conflent per visitar a Pau Casals a l'exili, el primer el 1964 i el segon a 1966.

L’associació té dos objectius ben definits, d'una banda la difusió de la figura de Pau Casals com a músic i tot el patrimoni musical que deixà, i per altra banda la difusió de la part més personal i humana de Casals com fou el seu sentit nacional i de defensa de la pau. En aquesta constitució tingueren un paper destacat quatre vendrellencs, Josep AltetFont, president de l'associació entre 1973 i 1983, Josep Esteve Oliva, Salvador Mañé Turdiu i Lluís Martorell Mallofré, entre d'altres.

La documentació conservada (1966-2021) permet conèixer aquests inicis que foren d’una intensa activitat. Així, per la mort de Pau Casals el 22 d'octubre de 1973 a Puerto Rico, l’associació va col·laborar en una missa funeral a l'església parroquial de Sant Salvador del Vendrell presidida per Josep Pont Gol, bisbe de Tarragona, i en la qual va participar la colla castellera Nens del Vendrell.

El 1976 fou l’any del Centenari del Naixement de Pau Casals, un any ple d'actes, concerts i conferències. Cal destacar el paper actiu que tingué l'associació en el retorn de les despulles del mestre al Vendrell que van tenir lloc el 10 de novembre de 1979.

Entre els projectes de l'Associació cal mencionar el monument a Pau Casals encarregat a Apel·les Fenosa (1976), la creació de l'Auditori Pau Casals a la platja de Sant Salvador, ideat pel seu president Josep Altet Font i que fou inaugurat el 6 de juny de 1981. Aquest projecte, obra de l'arquitecte Jordi Bonet Armengol (Barcelona, 1925-2022) l'assumí la Fundació Privada Pau Casals, propietària dels terrenys. Finalment el 9 de febrer de 1982 la Fundació va lliurar l'auditori a l'Ajuntament del Vendrell.

L'Associació s'encarregà dels primes 10 anys (1981-1991) de l'activitat musical de l'Auditori Pau Casals amb l'organització dels Festivals Internacionals de Música Pau Casals que encara es celebren cada estiu.

Per millorar l'entorn urbanístic de l'Auditori, l'Associació es va encarregar de construir la plaça Johann Sebastian Bach, també obra de l'arquitecte Jordi Bonet Armengol, on s'aixecà l'escultura de Josep Maria Subirachs (Barcelona, 1927-2014). El 30 de juny de 1984 essent Albert Solé Galí, president de l'Associació (1983-1997), va tenir lloc la inauguració.

Un altre dels projectes importants que impulsà l'associació fou l'obertura de l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell al febrer de 1986.

Tota l’activitat i els projectes promoguts per l’Associació Musical Pau Casals del Vendrell al llarg dels seus 50 anys d’existència ara ja estan disponibles a internet al Portal Arxius en línia des del qual es pot accedir a alguns documents digitalitzats .