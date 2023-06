L’Ajuntament de Calafell estalviarà 75.000 euros anuals en sous polítics, personal eventual i subvencions als grups

És una de les decisions adoptades en el ple extraordinari d’aquest 28 de juny, en què s’ha pres tots els acords necessaris per a posar en marxa el nou mandat.La retribució d’electes signifcarà un estalvi de 100.000 euros; la dels grups, de 45.000. Hi haurà dos nous eventuals més, amb un cost de 75.000 euros. De resultes de tot plegat, en surt l’estalvi de 75.000 euros, sempre anuals.L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, diu: “. Afegeix: “En el meu cas, no puc estar més tranquil. Vaig entrar d’alcalde el 2015 baixant el sou 12.000 euros anuals. I encara avui, 8 anys després, el que cobro és inferior al sou que tenia l’alcalde del mandat 2011-2015”.El règim retributiu de la corporació queda establert així:AlcaldeDedicació: parcial (90%).Retribució bruta anual: 57.499,68 euros.Regidors/es amb delegacionsDedicació: parcial (80%).Retribució bruta anual: 51.110,92 euros.Indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats(*)Ple: 100 euros.Junta de govern local: 70 euros.Comissions informatives: 50 euros.Junta de portaveus: 50 euros.(*) L’import màxim en aquest règim serà de 729.02 euros.Les aportacions als grups polítiques seran aquestes:Una aportació fixa de 120 euros anuals per grup.Una aportació variable segons el nombre de membres de cada grup, a raó de 2.400 euros per membre.Hi haurà set llocs de treball eventuals. Entre parèntesi, la seva retribució bruta anual.Assesor/a de comunicació (40.126,66 euros).Cap de premsa (48.725,32 euros).Assessor/a d’esports (40.126,66 euros).Assessor/a de turisme.(34.394,36 euros).Assessor/a de participació ciutadana (34.394,36 euros).Assessor/a d’alcaldia (40.126.66 euros).Assessor/a de seguretat (34.394,36 euros).Hi haurà set grups municipals:PSCPortaveu: Miguel Ángel Perín.Suplent: Helena Rubio Pérez.ERCPorraveu: Óscar Albaiceta Albi.Suplent: Angie Andreu Bueren.VoxPortaveu: Tíbor Rius Gerecz.Suplent: Ismael Iglesias Sánchez.Junts/Demòcrates/Més.CatPortaveu: Marc Casellas Garcia.CUP-AmuntPortaveu: Guifré Artal Febrer.Partit PopularPortaveu: Juanjo García Álvarez.Suplent: Joaquín Sergio García Pérez.Unió Alternativa MunicipalPortaveu: Noelia Sánchez Domínguez.Suplent: Francisco José Chanzá Navarro.PleEls plens ordinaris se celebraran l’útim divendres de cada més, a les 11 hores.Junta de govern localLes sessions de la junta de govern local seran els dilluns, a les 10 hores.Comissions informativesSe celebraran mensualment, el dilluns anterior al divendres de ple ordinari.N’hi haurà quatre, que corresponen a les quatre àrees en què s’organitzal’actual govern:Comissió Informativa de Drets socials i Govern obert.Comissió Informativa d’Estratègia urbana.Comissió Informativa d’Organització interna i Seguretat.Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat.Consell d’Administració Port Segur-Calafell SATitularsAron Marcos Fernández.Mònica Trepat Saura.SuplentsFrancisco Javier Estepa Ocaña.Julia Fernández Lorente.Consorci per a la Normalització Lingüística de TarragonaTitularManal El-Mesmoudi Beleghgar Sousi.SuplentMónica Trepat Saura.Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la SostenibilitatTitularAron Marcos Fernández.SuplentMiguel Ángel Perín Tienda.Consell Escolar Municipal de CalafellTitularRamon Ferré SoléSuplentManal El-Mesmoudi Beleghgar Sousi.Representant de l’Ajuntament als consells escolars dels centresTitularManal El-Mesmoudi Beleghgar Sousi.SuplentLluïsa Lastra Flores.ComissionatsEls comissionats, càrrecs no retribuïts que col·laboren amb l’Ajuntamenten determinats àmbits, seran tres. Continuen Joan Santacana, com acomissionat de Patrimoni Històric, i Jacob Balaguer, com a comissionatdel Bot Salvavides. A més, s’anomena Pere López Nevot, informàtic dellarga trajectòria, com a comissionat per a una ciutat Smart City.