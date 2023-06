Cruset: «El 23J hem de dir prou al servei indigne de Rodalies»

El cap de llista de Junts del sud de Catalunya al Congrésdels Diputats, Josep Maria Cruset, ha denunciat “el deficient servei de Rodalies, amb retards i anul·lacionsconstants, amb avaries cada dos per tres, ambaglomeracions dins dels vagons, amb combois desfasatsi bruts, i amb estacions obsoletes”. Per això, ha defensat que “les eleccions del 23 de juliol també van de Rodaliesi hem de dir prou a aquest servei indigne”. A parer seu, “els ciutadans de les nostres comarques no es mereixenaquest tracte per part del Govern espanyol, que és el responsable del deficitari servei d’aquest transport ferroviari”.



Cruset ha qualificat el Penedès “com a l’epicentre del caos de Rodalies. És el quilòmetre zero del desgavellgeneralitzat i intencionat de Renfe a Catalunya”, ha assenyalat en una atenció als mitjans de comunicació a l’estació de tren del Vendrell. De fet, ha lamentat que, per anar del Vendrell a Barcelona en tren, es triga més ara que fa 100 anys.

Així mateix, ha recordat que “els governs espanyols no ha construït ni un sol quilòmetre de via a Catalunya en elsúltims 25 anys, mentre a Madrid n’han inaugurat 84 quilòmetres”. El cap de llista de Junts també ha ressaltatque “les incidències greus a Rodalies són un 60% mésque fa 10 anys. Durant el 2022, hi va haver 525 incidències greus a la xarxa ferroviària del nostre país”.

En aquest sentit, ha insistit que, en les eleccions del 23 de juliol, “hem de plantar-nos i exigir les inversions que pertoquen fins que el traspàs integral de Rodalies no sigui una realitat”. “Hem de fer-nos sentir i fer-nos respectar. Hem de dir prou als partits que ens tracten així”, ha afirmat acompanyat per Jaume Casañas, número 4 de la llista i fins ara alcalde de Cunit, que revalidarà el càrrec en la segona part d’aquest nou mandat, i per Eugeni Sedano, candidat de Junts al Senat.

Cruset ha descrit que els veïns i veïnes que han d’agafar el tren cada dia per anar a la feina o a estudiar pateixen un malson diari. “Viuen amb la incertesa permanent de no saber si podran entrar puntuals al lloc de treball, de si arribaran a temps a un examen a la universitat o si tindran marge per arribar a la visita al metge”, ha sentenciat.