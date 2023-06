El Museu Fenosa participa en la mostra en clau LGTBIQ+ «Som qui som, som com som»

La Xarxa de Museus d'Art de Catalunya (XMAC), formada per 24 equipaments museístics del país, s'adhereix a les reivindicacions del Dia de l’Alliberament que se celebra cada 28 de juny amb una mostra dispersa que permet recórrer els museus en clau LGBTIQ+.

Així es posa en valor la col·lecció de la Fundació Fenosa i es participa en un projecte socialment necessari. Algunes de les obres seleccionades pels comissaris són retrats de Colette o Jean Cocteau presents en la col·lecció del museu situat a la Vila de el Vendrell.

L'acció que es proposa aquest any parteix d’un comissariat en línia dels especialistes Pere Parramon i Laura Cornejo que ens permeten rellegir algunes de les obres que podem trobar a les col·leccions dels museus del país amb una mirada diferent, tot fent caure el vel que durant segles ha amagat una diversitat sexual i afectiva, que ha existit sempre.

Segons els comissaris: “La diversitat afectiva, sexual i de gènere forma part de la nostra naturalesa. De la mateixa manera, l’art, com a l’expressió més profundament humana possible, no pot deixar de recollir aquesta riquesa. A partir d’obres pertanyents a les col·leccions de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, la mostra dispersa en el territori, realitzada a partir del comissariat en línia Som qui som, som com som, celebra la pluralitat en les formes d’estimar, de desitjar, de sentir-se i de pensar-se en les manifestacions estètiques.”

A partir del 28 de juny el comissariat es podrà consultar a la web de la Xarxa de Museus d’Art. També s’editarà una petita publicació que permetrà localitzar les peces i animarà a recórrer els museus. Tanmateix, la Xarxa reivindica la visibilització de l’acció en el territori a partir de la senyalització, a les col·leccions permanents dels museus, de les peces que integren el discurs, amb un plafó i una cartel·la identificativa i que permetrà noves lectures.

La selecció inclou des d’escultures romanes a peces barroques d’Andreu Sala, Josep Tramulles o Fra Joaquim Juncosa. Entre els artistes històrics es poden trobar peces d’Ismael Smith, Santiago Costa, Pablo Gargallo, Lluís Uró, Antoni Caba, Josep de Togores, Manolo Hugué, Josep Aragay, Francisco Iturrino, Jacques-Émile Blanche, Apel·les Fenosa, Marià Pidelaserra, Rafael Sala, Marisa Roësset, Néstor, Benoît-Louis Henríquez, Joaquim Sunyer, Antoni Estruch Bros, Rossend Nobas, Julio Antonio, Josep Masana, Antoni Fabrés, Adolfo Wildt, Miquel Blay, i Rebull. I pel que fa a creadors contemporanis, s’han seleccionat obres d’Antoni Llena, Toni Torrell, Neus Buira, Joan Morey, Cabello/Carceller, Mar C. Llop, Paco y Manolo, Nazario, Saura-Torrente, Ettore Sottsass i BD Barcelona, Ignasi Esteve i Randomagus.