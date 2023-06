La ciclista llorencenca Mireia Benito, campiona d’Espanya contrarrellotge

Mireia Benito, ciclista professional de Llorenç del Penedès, s’ha proclamat aquest cal de setmana campiona d’Espanya en la modalitat de contrarrelotge. Té 26 anys i aquest és, fins ara, el moment culminant de la seva carrera esportiva. Benito va fitxar fa uns mesos per un equip professional belga per seguir la seva progressió i es demostra que l‘opcció va ser encertada. A més a més, també aquest cap de setmana, Benito ha conquerit la medalla de bronze de la prova en ruta, guanyada per la mítics ciclista Mavi García. La temporada de ciclisme professional arriba al seu moment culminant amb les grans proves per etapes.