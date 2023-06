Les festes majors de Calafell programen més de 160 activitats aquest estiu

El cicle de festes majors als diferents nuclis del municipi de Calafell comença el proper 28 de juny. Fins a l’1 d’octubre, s’han programat més de 160 activitats, que podran celebrar-se amb normalitat, tal com eren abans de la pandèmia.

Durant aquest període, hi haurà actes festius que enllaçaran les tres festes tradicionals: Sant Pere, a la Platja; la Santa Creu, al Poble; i Sant Miquel, a Segur. Per exemple, continuen les festes d’agost i les festes de setembre, amb activitats als tres nuclis. També formen part del programa les activitats que tenen les entitats locals com a protagonistes i organitzadores, incloses les del col·lectiu festiu Esgangalats.

Aquest col·lectiu protagonitzarà els tres pregons els tres nuclis respectius, que se celebraran en aquestes dates:

Festa major de Sant Pere, a la Platja de Calafell. Dimecres 28 de juny, a les 22 hores, a la plaça del Manila (al costat de la Confraria de Pescadors).

Festa major de la Santa Creu, al Poble de Calafell. Divendres 14 de juliol, a les 22 hores, a la plaça de Catalunya.

Festa major de Sant Miquel, a Segur de Calafell. Divendres 29 de setembre, a les 21:30 hores, al Port.

La tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament, Mònica Trepat, explica que “les festes majors tornaran a ser el punt de trobada social i ciutadana més important i multitudinari del nostre municipi”. Trepat afegeix: “Tothom, Ajuntament, entitats culturals i col·lectius festius, han posat el millor de la seva part perquè les celebracions siguin un èxit”.