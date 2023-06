Controls policials a les estacions de Renfe de la línia de la costa

Els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals de Vendrell, Calafell i Cunit van realitzar un dispositiu simultani durant la tarda de dijous, a les estacions de tren de les tres localitats: Cunit, Segur de Calafell i El Vendrell.

El resultat del dispositiu simultani va ser d’un total de 42 persones identificades, 8 passatgers denunciats per tinença de substàncies, 1 per tinença d’eines susceptible de cometre robatoris, dues denúncies administratives per incompliment de la normativa de RENFE (per part dels vigilants de seguretat) i per part del Cos Nacional de Policia, 1 retirada d’un NIE per no estar en vigor.

El dispositiu ha estat coordinat per la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra, ha comptat amb la participació del Cos Nacional de Policia i dels Vigilants de seguretat de Renfe.