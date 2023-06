El nou president del Consell Comarcal serà Ramon Ferré

El PSC i Junts-Impulsem governaran plegats el Consell Comarcal del Baix Penedès. Les formacions han tancat un acord pel qual l'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, serà el president i es repartiran quatre vicepresidències per, una per a Junts i tres per als consellers socialistes. PSC compta amb dotze consellers i Junts en té cinc, per la qual cosa sumen un govern en majoria absoluta. Es treballa ara per configurar l'organigrama i la distribució de carteres. Els dos grups han anunciat que "deixen la porta oberta a explorar pactes amb la resta de forces que formen part del consell comarcal" amb l'objectiu "de donar encara més estabilitat al funcionament" de l'ens i "tenir més força en les grans qüestions pendents de la comarca".

En els pròxims dies es donarà a conèixer el cartipàs definitiu, pendents de si "algun altre grup polític s'incorpora al nou govern" comarcal del Baix Penedès. PSC i Junts-Impulsem ja havien tancat un preacord el 9 de juny.