Detinguts dos homes per nou robatoris amb força en domicilis del Baix Penedès

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 15 de juny a dos homes, de 29 i 50 anys, a Roda de Berà com a presumptes autors de nou delictes de robatori amb força. El cas es va iniciar fa quatre mesos arran d'un seguit de furts amb força en domicilis de poblacions costaneres del Baix Penedès. De la investigació es va despendre que els nou fets tenien com a denominador comú que la majoria de víctimes eren d'origen ucraïnès i països de l'est, i que guardaven grans quantitats de diners en efectiu i objectes de valor a les seves residències. Segons ha explicat el cos policial, els arrestats utilitzaven drons per vigilar les cases on els interessava entrar a robar.

Així mateix, Mossos d'Esquadra ha detallat que els detinguts feien servir el mateix modus operandi per escollir les víctimes: es desplaçaven fins a aparcaments de grans superfícies comercials de la zona i vigilaven els vehicles estacionats. Un cop detectaven un cotxe amb matrícula de l'est el seguien fins a localitzar el domicili d'origen. Quan havien aconseguit una víctima potencial els detinguts iniciaven vigilàncies, durant diverses setmanes, amb l'objectiu d'aconseguir informació sobre les rutines diàries dels residents. Durant aquestes vigilàncies, els detinguts també feien servir drons per esbrinar possibles accessos als immobles i per saber si els habitants tenien gossos dins les finques. Amb tot, el passat 15 de juny els Mossos d'Esquadra van realitzar una entrada i perquisició al domicili de Roda de Berà dels investigats, on van procedir a detenir-los. En l'entrada i escorcoll es van localitzar diversos objectes de valor i joies pendents de determinar-ne la procedència, segons ha informat el cos. Els detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell el passat 17 de juny. La investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra no descarten més detencions.